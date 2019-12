Uomini e Donne over anticipazioni: nuove accuse contro Juan Luis, Gemma piange sulla spalla di Tina

Grazie al sito “Il vicolo delle news” sappiamo cos’è successo durante la registrazione della nuova puntata del Trono over del 16 dicembre 2019, che è iniziato con gli aggiornamenti circa la frequentazione tra la dama torinese Gemma Galgani e il cavaliere italo-venezuelano Juan Luis Ciano. Come spoilerato in alcune Instagram Stories, Juan Luis è stato in settimana a Torino da Gemma, come sarà andata tra i due?

Stando al racconto che i due hanno fatto durante l’ultima registrazione del programma, sembra che Juan e Gemma abbiano dormito insieme, anche se sotto le coperte non sembra sia scoppiata la passione. Il cavaliere sembra si sia addormentato, deludendo ancora una volta le aspettative della Galgani.

Nuove segnalazioni su Juan Luis, Gemma piange sulla spalla di Tina

Dagli spoiler che si leggono in rete, sembra che Juan Luis non sia arrivato neanche a togliere i vestiti, perchè forse a causa dell’eccessiva stanchezza è crollato a letto. Gemma certamente non sarà stata molto felice di questo epilogo, infatti la dama è rimasta sveglia fino alle prime ore dell’alba interrogandosi circa l’ennesima empasse registrata dalla loro storia.

La passione tra Gemma e Juan Luis sembra proprio non esplodere, rimanendo solo ad uno stato embroniale, o meglio solo nei sogni della Galgani. Dopo aver appreso dì questo ennesimo comportamento ambiguo del Venezuelano, Armando è passato nuovamente all’attacco, accusandolo nuovamente di essere una persona falsa.

Incarnato sembra aver preso informazioni sull’affascinante cavaliere che ha rapito il cuore di molte dame del parterre femminile, oltre che di molte telespettatrici. Il napoletano infatti ha accusato stavolta Juan Luis di aver dichiarato di essere un dentista, quando in realtà non lo è. Stando a quanto emerso in puntata, Juan Luis sarebbe infatti un tecnico.

Ma non è tutto perché Incarnato ha portato le chat e gli audio che la sorella si è scambiata con Ciano. Tina e Gianni hanno ascoltato e letto i contenuti portati da Armando, dunque hanno sintetizzato dicendo che Juan Luis avrebbe contattato la sorella di Incarnato su Instagram, facendo poi il tomber de femme con lei in occasione di un loro incontro.

Sembra che Juan abbia perfino allungato una mano mentre i due ballavano, ma la Incarnato lo avrebbe rifiutato, decidendo così di non volerlo più avere contatti con il cavaliere. Ciano sembra abbia cercato di contattare la ragazza in diverse occasioni, anche per accertarsi se veramente fosse la sorella di Armando.

Mentre Ciano nega ogni addebito, Armando chiosa, tornando a parlare della “signora di Firenze” che sarebbe in contatto con il Venezuelano. A tal proposito Juan ha sempre detto che si trattava solo di un’amica, ma le cose anche in questo caso sembrano molto diverse. I due si sarebbero contattati attraverso i social, poi lui si sarebbe autoinvitato a casa della donna.

I dubbi su Juan Luis si moltiplicano, ma quale sarà stata la reazione della Galgani davanti a questa ennesima segnalazione sul suo corteggiatore? Sperti non ha dubbi sul dire apertamente di nutrire ormai dei dubbi su Ciano, che sembra si sia lanciato a fare pure delle serate. Ad alimentare i dubbi di Gianni sono le rivelazioni che ha fatto Gemma.

La dama ha infatti raccontato che Juan l’aveva invitata a partecipare a quella serata, ma le aveva anche chiesto di andare a Napoli dai suoi amici e fare dei giri in alcuni locali, per farsi un po’ vedere. A questo punto la De Filippi ha chiesto alla torinese se avesse il dubbio o si sentisse sfruttata, e la dama, con la massima sincerità ha ammesso che qualche dubbio incomincia ad averlo.

Dalle rivelazioni che ha fatto Gemma, sembra inoltre che Juan Luis avrebbe detto alla dama che tra loro non c’è chimica. Da qui sono tanti gli interventi dei protagonisti dei rspettivi parterre che hanno cercato di far aprire gli occhi a Gemma, mettendola ancora una volta in guardia, circa l’ambiguità di Ciano.

Gemma è davvero molto delusa e provata, quindi è uscita dallo studio per cercare un po’ di privacy in un camerino, dove l’ha subito raggiunta Tina che stavolta ha consolato la dama. Gemma piange sulla spalla di Tina, una scena surreale su cui in pochi avrebbero scommesso.