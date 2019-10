Uomini e Donne over, anticipazioni: l’epilogo tra Riccardo e Ida, Gemma piange e una dama storica esce dal programma

Il 17 ottobre sono state registrate le nuove puntate del trono over di “Uomini e Donne”. Grazie al sempre informato sito “ilvicolodellenews.it”, possiamo rivelare le novità che ci attendono nelle prossime puntate che andranno in onda su Canale 5.

Come di consueto l’apertura è dedicata a Gemma Galgani e le sue lamentele per i comportamenti della opinionista Tina Cipollari. Maria racconta che Gemma si è recata nell’albergo dove alloggiava JeanPierre per chiarire delle cose con lui, e quando il cavaliere arriva lo attende con un regalo, un orso di peluche, e poi cenano insieme.

Sembra, però, che per la Galgani non arrivino buone notizie, infatti una volta entrata in studio viene messa al corrente che il suo cavaliere ha lasciato il numero alla dama Aurora e si è messo d’accordo per rientrare in macchina con un’altra signora del parterre. Gemma rimane basita e vuole riprendersi il peluche, Tina aggiunge benzina sul fuoco invitando JeanPierre a fare il gioco dell’uva con la dama che lo riaccompagnerà a casa, provocando il pianto della Galgani.

Uomini e Donne, Gemma in lacrime per JeanPierre

Lui da galantuomo rifiuta, ma sul finale di trasmissione puntualizza che non gli piace per niente il comportamento e la possessività di Gemma. Si comporta come se fossero fidanzati, ma lui ha sempre precisato che la loro è solo una bella amicizia e anche se c’è stato qualcosina in più, non la sente come una relazione. Fuori rivela che Gemma è tutta un’altra persona e se continua così sarà costretto a chiudere ogni rapporto con lei.

La Galgani non vuole capire e nemmeno le parole di Maria che le chiede ripetutamente se vuole continuare a vederlo, la dissuadano dal volerlo frequentare. Tina, riferendosi a questa ostinazione della dama torinese, chiude la puntata con un saggio proverbio: “Non c’è peggior sordo di chi non vuole sentire“. Gemma, in barba a tutti, ha ballato con JeanPierre “Stringimi più forte” di Giordana.

Trono over, Ida e Riccardo passano insieme la notte

Arriviamo alla coppia che ha tenuto con il fiato sospeso il pubblico: Ida e Riccardo. Li avevamo lasciati tra mille dubbi e incertezze dopo la lettera di Riccardo, adesso è giunto il momento dell’epilogo. Ida, dopo la fine delle scorse registrazioni, lo chiama e vuole vederlo per salutarlo. Riccardo stava per riprendere il treno, ma è disposto a raggiungerla, Ida però non vuole fargli cambiare i piani e si accordano per incontrarsi nei giorni seguenti a Roma.

Così è stato, ma durante il loro appuntamento non scattano baci, ma i due si abbracciano spesso e dormono insieme. Una notte senza passione, ma piena di dolcezza: hanno dormito mano nella mano. Per questo vogliono uscire insieme per riprovare a viversi, come è giusto che sia. Armando entra a gamba tesa accusando Ida di averlo usato per far riavvicinare Guarnieri, come aveva fatto ai tempi Ursula per capire di voler tornare con Sossio. Lei nega e rivela che la volta scorsa è stato lui a proporle di nascondere il bacio che si sono scambiati.

Barbara cavalca l’onda delle accuse verso Incarnato per ribadire che lui odia le donne, ma Gianni Sperti prende la parla e rimprovera la De Santi per aver condiviso su Instagram alcune segnalazioni sul fatto che Armando frequentasse una sua amica la scorsa estate, cosa che per rispetto avrebbe dovuto dire alla redazione. Armando nega, e il pubblico sembrava essere contro Barbara. Per quest’ultima arriva un cavaliere e ne entra un altro per Roberta. Riccardo, alla fine, prende Ida e balla con lei “E poi ti penti” di Alberto Urso, canzone scelta per le parole che si addicono alla loro storia: i due si baciano molte volte durante il ballo.

U&D, Enzo e Pamela prendono un’importante decisione

Si passa a parlare di Enzo e Pamela, i due hanno litigato per la gelosia dell’uomo, scaturita dal fatto che lei mentre cenava con alcuni amici, non si è fatta sentire per due ore. Lei si difende spiegando che il suo telefono non prendeva. Quando alla fine lo ha chiamato, lui era molto risentito e l’ha accusata di essere uscita a cena con un certo dentista. Pamela ha anche girato un video per dimostrare a Enzo che non era vero, ma lui ha insinuato che non lo avesse ripreso, ma che ci fosse comunque.

Discutono anche per la sfilata della scorsa puntata, quando il cavaliere aveva giudicato l’outfit di Pamela troppo provocante. La dama passa all’attacco con una segnalazione su di lui e una misteriosa bionda a Budapest. Lui si scalda talmente tanto che la De Filippi gli chiede che intenzioni ha con Pamela. Quest’ultima fa notare che anche lui è molto geloso di lei, pretende anche che lei gli invii dei video quando esce di casa e alla fine Pamela stremata piange e saluta Maria per andarsene dalla trasmissione, ma poi decidono di uscire insieme per provare a vivere la loro storia fuori. Il pubblico, però, ha molti dubbi su questa nuova relazione e pensa che presto i due torneranno di nuovo nel programma.