Uomini e Donne over, anticipazioni: la risposta di Ida alla proposta di matrimonio di Riccardo

I fan del trono over di “Uomini e Donne” sono con il fiato sospeso in attesa di sapere cosa avrà risposto Ida Platano alla proposta di matrimonio che le ha fatto Riccardo Guarnieri. Il cavaliere con un colpo di coda inaspettato, nella scorsa puntata del programma di Maria De Filippi ha chiesto la mano della Platano, subito dopo i due hanno ballato insieme per poi abbandonare la pista e andare dietro alle quinte. Maria ha deciso di interrompere il collegamento e così li avevamo lasciati che piangevano abbracciati stretti stretti.

Grazie alle anticipazioni pubblicate sul sito WittyTv, possiamo informarvi su ciò che è accaduto dopo la puntata. Dopo quel forte abbraccio, Riccardo le ha dichiarato di nuovo tutto il suo amore: “Ti amo tanto, davvero! Non ti voglio perdere”, lei non rispondeva e lui ha continuato ad aprirle il suo cuore: “Non mi lasciare. Io non ho mai pensato di sposarmi, o di fare un passo del genere nella vita. Solo con te l’ho pensato” e la rassicura, garantendole che non la sta prendendo in giro.

Uomini e Donne over, Ida risponde a Riccardo lasciandolo senza fiato

Lei ascolta, con gli occhi chiusi, assorta e colpita da quella inattesa dichiarazione. Poi Ida trova il coraggio di rispondere: “Non so che dirti. Non ho parole Riccardo“. Lui vuole che Ida apra il pacchetto con l’anello, ma lei si rifiuta: “Adesso non me la sento. Riccardo non mi spingere a fare una cosa che non mi va“, e poi affonda dicendo che non gli ha dato una risposta per questo l’anello deve tenerlo lui.

Riccardo, stremato le chiede cosa stia provando per lui e Ida lo prega di non chiederle in quel momento quali siano i suoi sentimenti, lui non la prende bene e l’accusa di non essere onesta, poi torna ad essere dolce e protettivo: “Ce la possiamo fare Ida“, ma lei lo stronca: “No, non lo credo io“.

Escono fuori dagli studi e la situazione non sembra migliorare. Lui non si capacita di cosa possa essere cambiato da un anno all’altro nei suoi confronti e Ida non se lo sa spiegare nemmeno lei: “Sono stanca“. La Platano ha apprezzato i gesti di Riccardo come la lettera, il “ti amo”, la proposta di matrimonio, ma non riesce a lasciarsi andare.

“Tu sai sconvolgere la vita, in un modo che adesso mi sembra tutto assurdo. Io non lo so“, lei è ferma sul passato, sul dolore che ha provato e che non riesce a buttarsi alle spalle: “Forse ho deciso di non stare più male, cambio, volto pagina. Forse ero convinta di poter dimenticare certe cose e invece mi stanno riaffiorando tutte“.

Ida spiega che in questo ultimo periodo si è ributtata nella storia con lui, ci ha riprovato ma non le è arrivato nulla di nuovo rispetto a prima e Riccardo le chiede se ora lo ama. Lei lo frena, e lui la prega di non dubitare: “Riccardo, non ci credo più io!“.

Poi la domanda diretta, fatta con la disperazione spietata di chi vuole una risposta, ma lei non la dà e vuole del tempo per pensarci: “Voglio stare da sola“. Riccardo chiede con un filo di voce: “Per sempre?” e Ida risponde che per il momento è così. Sale le scale verso il suo camerino, mentre Riccardo rimane a guardarla andare via. Una situazione in sospeso con un finale ancora tutto da scrivere.