Uomini e Donne over, anticipazioni: Gemma Galgani vuole l’esclusiva, nuove accuse per Anna Tedesco

Le nuove puntate del trono over di “Uomini e Donne” sono state registrate mercoledì 8 gennaio e, grazie a ilvicolodellenews.it, arrivano puntuali le anticipazioni. Le dame e i cavalieri continuano a rendere sempre più avvincente il trono over che sta ottenendo risultati di auditel davvero strabilianti, con grande soddisfazione di casa Mediaset e della padrona di casa Maria De Filippi.

Come al solito si è parlato di Gemma Galgani, fresca dall’addio di Juan Luis, ha cercato di buttarsi in una nuova conoscenza con il signor Marcello, ma le cose non sembrano andare per il meglio. Il cavaliere si sta vedendo anche con Anna Tedesco e Antonella e questo particolare non sembra essere gradito da Gemma.

Uomini e Donne over, Gemma Galgani vuole l’esclusiva con Marcello

La bionda torinese, infatti, gradirebbe una conoscenza esclusiva con lui, ma Marcello non è intenzionato a esaudire il suo desiderio e per questo motivo la loro storia è troncata sul nascere, con Gemma che decide di chiudere.

L’uomo continua, quindi, il suo percorso con le altre due dame, ma su Anna Tedesco cala un’ombra di dubbi. Anche questa volta Gianni Sperti sembra non vederci chiaro e, dopo aver sempre dubitato del rapporto tra Anna e Giorgio Manetti, ora solleva un’altra questione.

Uomini e Donne, i dubbi di Gianni Sperti su Anna Tedesco

La Tedesco secondo l’opinionista tra la Tedesco e Marcello ci sarebbero interessi di business e non di sentimenti. A Sperti è sembrato strano che la dama di Gubbio abbia postato sui suoi profili social una foto dell’attività di Marcello, e da qui sono iniziati i suoi dubbi sulla coppia. Vedremo in puntata se gli interessati vorranno chiarire le loro posizioni.

A fine registrazione ci sarà una specie di gara di ballo improvvisata, durante la quale Maria De Filippi chiederà a Gemma di ballare con Tina che non avrà nessuna intenzione di accettare la proposta.