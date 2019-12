Uomini e Donne over anticipazioni: Armando e Veronica vanno via insieme, ma poi ci ripensano

Lo scorso 16 dicembre è stata registrata una nuova puntata del trono over di “Uomini e Donne” e grazie a “Ilvicolodellenews” abbiamo la possibilità di scoprire ciò che è accaduto. Gran parte della puntata, come è ormai consuetudine, è stata dedicata a Gemma e alle sue peripezie amorose, che la vedono coinvolta in questo periodo con Juan Luis.

Ampio spazio però è stato dedicato anche ad Armando, il quale dopo una lunga frequentazione con Veronica, ha deciso di approfondire la conoscenza anche con la dama Roberta. Armando è indubbiamente uno dei personaggi più discussi di questa stagione del trono over e le sue frequentazioni sono ormai alla ribalta.

Grazie a “Ilvicolodellenews” è emerso che lui in settimana ha visto Roberta, la cosa non è andata giù a Veronica, mentre lui l’ha accusata di volere l’esclusiva solo in trasmissione perchè di fatto non vuole uscire con lui dal programma. Lei si convince della cosa e i due lasciano la trasmissione insieme, salvo poi tornare pochi minuti dopo a causa di un nuovo litigio.

Lei è andata via con lui in quanto si è sentita costretta a seguito di un ultimatum, mentre lui ritiene che la donna voglia solo imitare Ida, ma nella sostanza non è interessata a lui e dunque la loro uscita si trasforma in un nulla di fatto. Probabilmente la si potrebbe definire l’uscita più breve nella storia di Uomini e Donne.

Durante la discussione è emerso che tra i due c’è stato più di un bacio, un vero e proprio rapporto intimo e che lei ha preferito tacere per rispetto al figlio che la guarda da casa. Ciò ha scatenato l’intervento di Roberta, la quale si è sentita sfruttata da Armando, in quanto il cavaliere le aveva detto di volere una pausa sia con lei che con Veronica e invece non è così, dato che con Veronica era pronto ad uscire dal programma. Ida e Riccardo non erano presenti in puntata e attraverso delle Instagram stories postate da Ida è emerso che lui in questi giorni è a Brescia da lei, ciò denota che le cose tra i due procedono a gonfie e vele. Per ulteriori dettagli non resta che attendere la messa in onda della puntata.