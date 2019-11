Uomini e Donne over, 18 novembre: mentre Gemma è gelosa di Tina, Juan Luis riceve fiori da un’ammiratrice segreta

La nuova puntata del trono over che verrà trasmessa lunedì 18 novembre alle ore 14.45 su Canale 5 ci riserverà molte sorprese. Come da consuetudine la puntata di inizio settimana è dedicata al trono over. Come ogni lunedì le anticipazioni ci arrivano dal sito “Witty tv” e ci hanno mostrato che le protagoniste della puntata saranno ancora per una volta le solite Gemma Galgani e Ida Platano.

La chiacchierata signora torinese infatti inizierà ad avere i primi campanelli d’allarme nella relazione con l’affascinante Venezuelano. Dopo il classico colpo di fulmine, che ha sempre caratterizzato le sue relazioni, le cose sembrerebbero non andare per il meglio per Gemma che spera ancora una volta spera di aver trovato il suo principe azzurro. La Galgani nella nuova puntata di Uomini e Donne darà prova a tutti della sua gelosia, infatti assisteremo ad un nuovo scontro tra le tue nemiche per eccellenza, Gemma e Tina , e come al solito le due non si risparmieranno urla e offese.

In un momento successivo della puntata entrerà in scena anche il tanto discusso Juan Luis. Maria inizialmente crederà che il mazzo di fiori che si trova nella postazione dell’ affascinante uomo sia stato portato da Gemma, per poi scoprire assieme agli occhi increduli della dama che quei fiori provengono da un ammiratrice segreta.

Dopo il solito litigio tra l’opinionista e Gemma, Tina si divertirà a fare arrabbiare e ingelosire fortemente Gemma fino a farla scappare dallo studio. Prima di esibirsi in un lento con il venezuelano risponderà a Gemma con le seguenti parole : “Gemma sta per partire la musica, se puoi tacere, grazie!“

La puntata sembrerebbe insomma essere molto piccante, aspettiamo di vedere impazientemente quanto accadrà su Canale 5. Le relazioni tra Ida e Riccardo, Gemma e Juan Luis sicuramente ci regaleranno un pomeriggio all’insegna del divertimento.