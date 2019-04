Uomini e Donne, nuovo scontro al Trono Over: il gesto di Michele che non è piaciuto

L’ultima puntata del dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi “Uomini e Donne Trono Over” è stata davvero scoppiettante, tra i tanti eventi accaduti anche la forte lite tra i due cavalieri del parterre maschile Michele Loprieno e Armando Incarnato, che proprio non riescono a trovare un punto d’incontro.

I due cavalieri hanno dato dimostrazione anche nelle puntate precedenti di non mandarsele a dire, dando vita a degli scontri molto accesi, una cosa che è successa anche nel corso dell’ultima puntata, infatti, i due sono arrivati perfino ad un pericoloso e minaccioso faccia a faccia. Dinamiche che fanno sicuramente salire la tensione in studio e che non trovano il gradimento di molti.

Il gesto di Michele che non è piaciuto

Entrambi i cavalieri hanno lasciato le loro consuete postazioni nel parterre maschile per avvicinarsi l’uno all’altro, un gesto che ha fatto intervenire prontamente anche Maria De Filippi, che ha cercato di far ragionare entrambi e riportare la calma in studio. Ad aggiungersi ai due litiganti è anche l’ex di Ida Platano, Riccardo Guarnieri.

Mentre il pugliese prende le difese di Michele, anche il pubblico fa sentire il suo supporto a Loprieno, nonostante i dubbi espressi dai due storici opinionisti del programma, Gianni Sperti e Tina Cipollari. Nella discussione s’intromette anche Simona, che è la terza dama a lamentarsi del comportamento del cavaliere.

Tutte le frequentazioni di Michele sembrano finire male, ed a tal proposito è sempre Simona a rivelare che in realtà Michele non è la persona che vuol fare apparire. La posizione assunta da Simona viene supportata da Armando, proprio dopo aver letto alcuni messaggi di Michele. Da qui, nasce un diverbio senza fine.

Michele è sostenuto dal pubblico che lo applaude e, forte del sostegno in studio, compie un gesto che però non è piaciuto. Improvvisamente il cavaliere si toglie la giacca e affronta Armando, che preferisce non raccogliere la provocazione e rimanere seduto. Un gesto di sfida, dunque, che trova la disapprovazione anche degli opinionisti, tanto che Sperti rivela di aver cambiato idea e di non aver per nulla apprezzato il suo gesto, quando ha chiesto al pubblico di fargli i complimenti: “Ultimamente non riesco a capirlo, non mi è piaciuto che si è alzato e si è vantato”.