Uomini e Donne, nuovo gavettone di Tina contro Gemma: la reazione dei social

La prima puntata del 2019 del celebre datign show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi “Uomini e Donne Trono Over” è iniziata con un fuori programma che – neanche a dirlo – ha visto protagoniste l’opinionista Tina Cipollari e la dama per eccellenza del parterre femminile Gemma Galgani, ancora una volta vessata dalla sua acerrima nemica.

A due minuti dalla messa in onda, è scattata infatti la prima lite tra la vulcanica opinionista – che è apparsa in video molto diversa, tanto che sui social network in molti hanno ipotizzato che si sia fatta un “ritocchino” durante le festività natalizie – e l’ex fiamma di Giorgio Manetti, ancora alla prese con un’infinita conoscenza con il cavaliere Rocco Fredella.

Tina e Gemma ancora in lite: scatta il gavettone

Non è la prima volta che la Cipollari – sempre più innamorata del suo fidanzato Vincenzo – getta dell’acqua addosso la torinese, che sembra ormai rassegnata a ricere ogni tipo di angheria, critica, scherzo da parte dell’opinionista, che solo sulla satira di Gemma potrebbe fare un altro programma, molto più divertente ed animato di quello che è diventato ormai il Trono Over.

Nel corso della puntata del 7 gennaio del Trono Over, Tina non si è limitata a gettare dell’acqua a Gemma in studio – come accadde la volta precedente – bensì ha raggiunto la sua nemica proprio dietro le quinte, fino in camerino, dove ha preso una bottiglietta d’acqua con la scusa di dover bere, per poi versarla sul capo della dama torinese.

A commento dell’ennesima bravata Tina ha dichiarato: “Ti ho fatto lo shampoo“. Decisamente meno divertita è stata Gemma, che ha inseguito l’opinionista nei corridoi, intimando alla Cipollari di asciugarle i capelli: “Togliti questo straccio di vestito e asciugami i capelli“. In seguito a questo ennesimo scontro, Gemma ha però ceduto alle lacrime.

Solo l’intervento di un tecnico ha salvato la situazione, sistemando i capelli a Gemma, che dopo poco è rientrata in studio e proseguito la puntata concentrandosi sul rinnovato rapporto con Rocco Fredella. La reazione dei social all’ennesima lite tra Tina e Gemma ha scatenato i social dove tra i tanti commenti si legge: “Non so perché trasmettano ancora queste cose. È bullismo, non c’è nulla da ridere“.