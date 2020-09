Uomini e Donne, nuove registrazioni: il pianto disperato di Gemma, Armando riceve un regalo non gradito

Venerdì 25 settembre si sono registrate le nuove puntate di “Uomini e Donne” e grazie a “Il Vicolo delle News” possiamo anticiparvi cosa è accaduto tra dame, cavalieri, tronisti e corteggiatrici. Come ormai accade da tempo, tutto ha inizio con il solito sfogo di Gemma Galgani del dopo puntata.

Dopo aver preso il due di picche da Paolo che ha dichiarato di non voler continuare la loro conoscenza a causa di divergenze caratteriali, Gemma non si arrende e organizza una sorpresa per lui nel suo camerino con tanto di palloncini per provare a fargli cambiare idea. Il cavaliere sembra lusingato e felice per questo pensiero, e la Galgani si convince che l’uomo possa aver cambiato idea.

U&D, la delusione di Gemma

Una volta arrivati in studio, però, le cose si mettono male: Paolo dichiara di non voler proseguire con Gemma sempre a causa dei loro caratteri così diversi. La Galgani rimane profondamente delusa da questa decisione e la delusione aumenta quando viene a sapere che Paolo si sta vedendo con altre due donne. Dopo lo sconcerto iniziale, seguito anche da un pianto, si rassegna e torna a sedersi.

Subito dopo, però, vine svelato che la Galgani è uscita con Biagio che a sua volta sta conoscendo con Maria, una signora di 54 anni, molto più giovane di lui. Gemma sembra molto presa da questa nuova conoscenza, così come Biagio che dovendo scegliere con chi ballare, invita la dama torinese.

Uomini e Donne, Lucrezia prende una decisione

Si passa poi a parlare di Armando Incarnato e Lucrezia. La ragazza ha avuto un confronto con Gianluca in camerino e il tronista le ha chiesto di prendere una decisione, ma davanti al tentennamento della corteggiatrice ha perso la pazienza e se ne è andato. In puntata Armando fa sapere che non è uscito con lei per darle il tempo di riflettere, Gianluca allora spazientito esorta Lucrezia a continuare con Armando perché non è più disposto a continuare questa sorta di triangolo.

Lei, infastidita, abbandona lo studio per poi tornare e dichiarare che anche lei vuole interrompere con Gianluca e continuare con Incarnato. Il tronista allora l’accusa di non avere mai fatto nulla per dimostrargli interesse e lei si giustifica dicendo che non è abituata a dare delle dimostrazioni.

Un regalo per Armando Incarnato, ma lui non gradisce

Armando riceve alcuni palloncini e bigliettini con frasi d’amore da parte di Sara che gli confessa di essersi innamorata di lui. Il napoletano, però, infrange i suoi sogni d’amore dicendole che il suo sentimento non è ricambiato e che la vede come un’amica. Lei si lascia andare ad un pianto disperato.

E’ il turno di Michele che si siede a centro studio con Roberta, Veronica e Carlotta. Con quest’ultima c’è stato un bacio, ma poi confessa che si sente più attratto da Roberta, provocando la delusione di entrambe.

Arriva anche un momento che ha lasciato il pubblico basito. Protagonisti Simone che si è visto con Daniela in occasione del suo compleanno. Lì le ha fatto anche una dedica al microfono davanti alla sua famiglia. Ma ecco che subito dopo dichiara che la dama gli è “scesa” e questa affermazione provoca una reazione molto dura in Daniela. Dopo essere stato esortato più volte a parlare chiaro – e dopo aver rivelato di essere stati a letto insieme – il cavaliere si decide a dire la verità e fa intendere che non gli è piaciuto quel momento con lei. Un momento di forte imbarazzo e umiliazione per la donna.