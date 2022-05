Uomini e Donne, nuova lite tra Ida e Riccardo. Tina Cipollari attacca il cavaliere: "Sei un farabutto"

Ascolta questo articolo

Nulla da fare per Ida Platano e Riccardo Guarnieri, che hanno provato per l’ennesima volta a riallacciare i loro rapporti. Il tutto è iniziato un paio di settimane fa, quando il cavaliere ha dedicato la sua sfilata alla sua ex fidanzata regalandole poi una rosa.

Durante la puntata del 26 maggio, che tra l’altro sancisce il ritorno di Tina Cipollari dopo un paio giorni di assenza per motivi personali, si parla della loro cena di coppia. L’uscita, come riportato testualmente dal sito “Fanpage“, non sarebbe andata nei migliori dei modi, dal momento che Ida avrebbe cercato in ogni modo il bacio senza però ottenerlo.

Il faccia a faccia tra Riccardo Guarnieri e Ida Platano

Proprio per questa delusione Riccardo spiega a Maria De Filippi di aver interrotto quello che poteva esser un ritorno di fiamma con Ida. La dama entra in studio comportandosi in maniera aggressiva sin da subito, mentre il cavaliere sottolinea come i loro problemi siano sempre gli stessi da un paio di anni.

La situazione di Ida tra l’altro inizia a preoccupare anche Maria De Filippi poiché si rovescia sull’abito il bicchiere d’acqua che le portano in studio: “Non sta bene se trema così, è dettato dalla rabbia e dal nervosismo” spiega la conduttrice, mentre la dama continua con gli attacchi nei confronti di Riccardo: “Tu ti nutri dei sentimenti degli altri perché non ne hai. Io sono andata in terapia, ma dovresti anche, ti farebbe bene”.

Tina Cipollari, un po’ a sorpresa, prende le difese di Ida Platano e attacca Riccardo accusandolo di aver messo in scena una recita per portarla fino a questo punto, per poi tirarsi indietro senza remore: “Sei un farabutto perchè conoscendo il carattere di questa donna, per quale motivo ti sei messo a piangere (riferendosi alla canzone di Diodato n.d.r)? Hai stuzzicato in mille modi una donna che prova ancora dei sentimenti per te“.