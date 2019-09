Uomini e Donne, nuova data di messa in onda per Trono Over e Trono Classico

I fan del celebre dating show di Canale 5 “Uomini e Donne” dovranno aspettare ancora qualche settimana prima di rivedere in tv i protagonisti del Trono Classico e del Trono Over, poiché, notizia dell’ultima ora è che è stata slittata la partenza del popolare programma di Maria De Filippi, per far posto alla settimana finale e conclusiva della prima stagione della soap turca “Bitter Sweet – Ingredienti d’amore“.

Stando alle ultime notizie, dunque, il Trono Over e il Trono Classico dovrebbero ufficialmente prendere il via dal 16 settembre e non dal 9 come precedentemente annunciato. Mediaset ha scelto quindi di dare spazio alla serie tv dell’estate che ha appassionato il pubblico televisivo italiano, registrando dei dati di ascolto davvero straordinari, la puntata del 2 settembre ha fatto registrare quasi il 20% di share, con punte di oltre il 25%, e 2.396.000 telespettatori.

Slitta la data di messa in onda di Uomini e Donne

Da lunedì 9 a venerdì 13 settembre le puntate raddoppieranno, dalle 14.45 alle 16.40, quindi la programmazione di Canale 5 proseguirà con Il Segreto e il ritorno di Barbara D’Urso con “Pomeriggio 5”. La stagione televisiva 2019-2020 inizierà quindi con un altro dating show, prodotto dalla società Fascino di proprietà della stessa De Filippi, cioè “Temption Island Vip“, che vedrà la sua prima messa in onda lunedì 9 settembre in prima serata sulla rete ammiragli Mediaset.

A conferma del fatto che la messa in onda della prima puntata di Uomini e Donne è stata posticipata è il fatto che durante questa settimana non sono previste registrazioni del dating show, anche in considerazione del fatto che la conduttrice è impegnata con le registrazioni di “C’è Posta per te“.

Le ultime indiscrezioni parlano che, considerata la grande popolarità e seguito in Italia dell’attore protagonista di Bitter Sweet, Can Yaman, Maria De Filippi lo stia corteggiango per averlo nel cast, già ricco di volti noti, di Amici Celebrities, la nuova sfida della moglie di Maurizio Costanzo, che sembra già avere tutti i requisiti per essere un gran successo.