"Uomini e Donne" non andrà in onda solo due volte a settimana: ecco come stanno le cose

Nelle ultime ore è trapelata la notizia che “Uomini e Donne“, a partire dalla prossima stagione sarebbe andato in onda solo due volte a settimana e per la precisione il giovedì e il venerdì. L’obiettivo era quello di proseguire con la fiction turca “Daydreamer- Le ali del sogno“, alla quale sarebbero stati affidati i restanti pomeriggi e cioè il lunedì, il martedì e il mercoledì.

La notizia ha subito fatto il giro del web e addirittura era stata data per certa in quanto diramata grazie al comunicato ufficiale dei palinsesti Mediaset per la prossima stagione. I fan di “Uomini e Donne” si sono subito allarmati e il fatto che non potessero assistere tutti i giorni ai siparietti trash tra Tina e Gemma o alle dinamiche incredibili che dame e cavalieri innescano, li ha gettati nello sconforto più totale.

Ma come stanno realmente le cose? “Uomini e Donne” non andrà in onda solo due volte a settimana, bensì tutti i giorni come accade da più di 20 anni a questa parte. Si è trattato di una fake news che è rimbalzata e a sottolinearlo ci ha pensato Francesco Canino, giornalista delle riviste “Chi” e “Panorama“. Canino ha confermato la regolare messa in onda del talk show dei sentimenti, l’unica incertezza al momento resta sulla data di inizio.

Insomma niente paura, i beniamini del pubblico di “Uomini e Donne” entreranno nelle case degli italiani tutti i pomeriggi, soprattutto adesso che ci sarà un ibrido tra trono classico e trono over, figlio di un esperimento ben riuscito e forse inconsapevole, da parte di Maria De Filippi, la quale durante l’emergenza Coronavirus, per esigenze televisive ha unito i due troni e la mossa si è rivelata vincente, dato che gli ascolti del trono classico erano ormai colati a picco e dunque anche nella prossima stagione si andrà avanti in questo modo e soprattutto si andrà avanti dal lunedì al venerdì.

Al momento, ciò che resta incerto è il futuro di “Daydreamer – Le ali del sogno”. La soap che ha come protagonista l’attore Can Yaman, sta riscuotendo un discreto successo e non si sa se andrà in onda anche nella stagione invernale o sarà divisa in due parti come accadde per “Cherry Season”, l’unica nota dolente è che le puntate sono tutte online e dunque il pubblico potrebbe non voler attendere l’arrivo della prossima estate.