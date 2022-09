Uomini e Donne non andrà in onda lunedì 19 settembre: ecco perché

Ascolta questo articolo

Mancano pochi giorni e prenderà il via anche la nuova edizione di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi, il inizio è molto atteso dai numerosi fan del programma.

I telespettatori però dovranno attendere un po’ più del previsto per assistere alla prima puntata della trasmissione: la nuova edizione di Uomini e Donne, infatti, non prenderà il via lunedì 19 settembre, come inizialmente previsto, bensì martedì 20 settembre.

Il motivo di questo cambiamento nel palinsesto di Canale 5 è dovuto al fatto che proprio lunedì si terranno i funerali della Regina Elisabetta II, scomparsa lo scorso giovedì all’età di 96 anni, che saranno seguiti in diretta da un’edizione speciale del TG5.

Ma cosa vedremo nella prima puntata di Uomini e Donne? Per prima cosa cosa verranno presentati i quattro nuovi tronisti: Federica Aversano, ex corteggiatrice di Matteo Ranieri; Federico Dainese, Federico Nicotera e Lavinia Mauro, i quali conosceranno i rispettivi corteggiatori e corteggiatrici e verranno mostrate le loro prime esterne con questi ultimi.

Per quanto riguarda invece il Trono Over, sappiamo che saranno presenti anche in questa edizione Pinuccia, Gemma Galgani, Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Proprio tra Riccardo e un nuovo corteggiatore di Ida si arriverà a sfiorare la rissa: Ia dama, infatti, dopo aver fatto la conoscenza con l’uomo sceso per lei, ha deciso di tenerlo nel programma. Tra quest’ultimo e Riccardo scoppia una lite e si arriva a sfiorare la rissa.

Riccardo ha poi confessato che secondo lui Ida è ancora innamorata di lui e Maria ha poi fatto fare alla Platano un elenco di tutti i pregi del cavaliere e quest’ultimo si è commosso.

Torna nel parterre del Trono Over anche Roberta Di Padua, la quale avrebbe avuto un flirt con l’ex tronista Davide Donadei e anche per lei arriva un nuovo corteggiatore, con il quale decide di uscire a cena.