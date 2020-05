Uomini e Donne, Nicola Vivarelli: “Con Gemma sono felice, ho l’approvazione di mamma e nonna”

Le ultime puntate di Uomini e Donne hanno destato particolare interesse per via del nuovo e giovanissimo corteggiatore di Gemma Galgani. Si tratta di Nicola Vivarelli, inizialmente conosciuto in chat con il nome di Sirius.

Un corteggiamento tra il giovanissimo Nicola e la dama del trono over di Uomini e Donne Gemma che ha scatenato le ire dell’opinionista Tina Cipollari nonchè tanti commenti e critiche da parte del folto pubblico del talk show di Maria De Filippi.

In molti, infatti, non ritengono reale l’interesse di Vivarelli nei confronti di Gemma e sono pronti ad affermare che il corteggiatore sia solo in cerca di visibilità e che da parte sua non ci sia un reale interesse nei confronti della Galgani.

Vivarelli, però, si dice certo del suo interesse, iniziato già quando non era ancora in studio e seguiva le vicende della dama torinese. “Io vivo in mare per otto mesi l’anno. Quando mi fermo e torno a casa, l’appuntamento con Gemma in tv è un rito. Sia per me, sia per mamma Luisella e nonna Anna. Andare a corteggiarla è la mia scelta del cuore” ha affermato Nicola durante un’intervista.

Nicola Vivarelli: “Ho l’approvazione di mamma e nonna”

A detta del giovane corteggiatore della Galgani, sia sua mamma che sua nonna sarebbero ben felici della sua partecipazione al programma e avrebbero approvato la sua decisione di frequentare una donna di oltre 40 anni più grande di lui. “C’è chi pensa che io possa bluffare, ma vi chiedo di parlare con mia madre. Lei mi ha guardato negli occhi e ha visto la mia felicità. le ragazze della mia età non mi hanno mai compreso, o forse non avevano quella consapevolezza dell’amore che ha Gemma. Sia mia madre che mia nonna mi hanno detto “Si vede che sei felice”. Spero che questa storia abbia un lieto fine” ha cocnluso Vivarelli.

Non resta quindi che vedere come proseguirà la frequentazione tra Nicola e Gemma per scoprire se ci sono i presupposti per l’inizio di una storia d’amore che di certo appassionerà i tanti spettatori di Uomini e Donna, ma che non sarà indenne da critiche.