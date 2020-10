Uomini e Donne, Nicola Vivarelli abbandona il programma: "Addio Italia!"

Nicola Vivarelli sembra aver preso una decisione definitiva che ha creato sconcerto tra i fan di “Uomini e Donne“. In pratica l’ex corteggiatore di Gemma Galgani ha annunciato su Instagram la sua intenzione di abbandonare il programma di Maria De Filippi e tornare ai suoi impegni lavorativi sulle navi.

Ricordiamo, infatti, che Nicola è Ufficiale della Marina Mercantile ed è lui stesso, sul suo profilo social pubblicando una storia, a rivelare ai followers le sue intenzioni: “Addio Italia! Ho preparato i bagagli. Partirò verso New York facendo scalo ad Amsterdam: per me è ora di riprendere i miei impegni e il mio lavoro in nave” queste le parole di Vivarelli all’aeroporto di Firenze pronto per l’imbarco.

Uomini e Donne, Nicola abbandona il programma

Il ragazzo nelle ultime registrazioni del dating show stava portando avanti la conoscenza con Veronica De Nigris e, grazie alle anticipazioni pubblicate su “Il Vicolo delle News”, si è saputo che tra i due ci sono stati rapporti intimi come rivelato dallo stesso Vivarelli che, dopo una discussione di 20 minuti con la dama, ha raccontato questo particolare mettendo Veronica in forte imbarazzo, ma allo stesso tempo pare non abbia smentito.

Ora Nicola rimescola tutte le carte e, almeno momentaneamente, dice addio alla trasmissione che gli aveva regalato un po’ di popolarità grazie alla controversa storia con Gemma Galgani, di ben 44 anni più grande di lui.

Quando ormai sembrava tutto deciso, ecco un imprevisto che fa saltare i suoi piani e lo costringe a rimandare la partenza: “Ciao ragazzi ci sono delle novità. Dovevo essere già dentro l’aereo direzione Amsterdam, eppure le valigie sono ancora in macchina” Vivarelli poi spiega che, pur avendo un referto medico negativo, una volta arrivato al check in gli è stato chiesto lo swab test per il quale è necessario attendere 72 ore e al momento Nicola non ha ancora ricevuto nulla: “Per ora non parto per via di tutta questa situazione, forse nei prossimi giorni sì, vedremo quello che succede“.