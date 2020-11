Uomini e Donne, Nicola e Veronica si dicono addio. Maria De Filippi: "Io non capisco"

Nella puntata di oggi mercoledì 11 novembre di “Uomini e Donne” si sono seduti a centro studio Nicola e Veronica. I due hanno raccontato di essersi incontrati la sera prima e di essersi baciati. Quando iniziano a parlare però fanno sapere che le cose tra loro non vanno come in molti si srebbero aspettati.

Nicola in trasmissione racconta che è pronto a partire per lavoro e questo particolare ha frenato molto la sua conoscenza con Veronica. La donna infatti non è disposta ad aspettarlo per tre mesi – il tempo che Vivarelli sarà imbarcato – e quindi mettono la loro conoscenza sul piano dell’amicizia.

Uomini e Donne, notte di passione tra Nicola e Veronica

Questa cosa ha insospettito molto, tanto che anche Maria De Filippi non si capacita di come Veronica il giorno prima piangeva per Nicola e ora sembra aver cambiato atteggiamento e risulta fredda e distaccata. Questo comportamento non convince nessuno, tanto meno gli opinionisti e i dubbi diventano certezze quando Armando chiede a Nicola: “Ma tra di voi c’è stato solo un bacio?“.

Nicola non sa mentire e rivela di aver fatto l’amore con Veronica. A questo punto in studio si alza un boato e Veronica non riesce a convincere nessuno, pur negando che quella cosa fosse mai successa. Tina le da della bugiarda e lei torna a sedersi nel parterre. Anche Gianni Sperti è convinto che le parole di Vivarelli siano vere e accusa Veronica di voler rimanere nel programma e per questo rinuncia ad una relazione con il ragazzo.

Alla fine, Nicola si alza dalla sedia dichiarando di essere confuso e non capire cosa sta succedendo. Maria gli chiede il perché di quella confusione e se la sua fosse solo delusione. Lui spiega di essere emozionato per la partenza prossima e per ciò che era successo poco prima, ma dichiara di non voler annoiare nessuno con i suoi stati d’animo ed esce, seguito da Angelica.