Uomini e Donne, Nicola bacia Veronica ma poi la delude: "Ci sono rimasta male"

Nello studio di “Uomini e Donne” è stata la volta di Nicola Vivarelli e Veronica. I due si sono seduti a centro studio e hanno raccontato di essere usciti insieme e di essersi scambiati un bacio. Il ragazzo precisa che per lui non esistono baci umidi, passionali e quant’altro, tra loro c’è stato un bacio vero punto e stop.

La dama è visibilmente imbarazzata e quando Maria De Filippi le chiede il perché di questo imbarazzo lei spiega che suo padre è un appassionato del programma e quindi sà esattamente che vedrà la puntata e ascolterà quel racconto, da lì il suo disagio. Veronica, comunque, sembra molto contenta, ma ben presto l’euforia è destinata a passare.

Uomini e Donne, nuove corteggiatrici per Nicola

Maria De Filippi fa entrare due corteggiatrici arrivate per Nicola e lui le fa entrare, con il consenso di Veronica che sembra molto tranquilla. Questa tranquillità le passa quando vede entrare una ragazza, arrivata da Pesaro Urbino, molto bella. Il suo fisico statuario colpisce anche Nicola che subito si concentra su di lei con molte domande.

Puntuale arriva anche il commento di Tina Cipollari che, tagliente come al solito, lancia la frecciatina a Gemma Galgani: “Nicola com’è passare dalla nonna alle nipotine direttamente“, il ragazzo inizia a ridere a questa battuta, mentre la dama torinese non la trova così divertente e con aria scocciata risponde a Tina chiedendole di non commentare oltre.

Vivarelli sceglie di continuare la conoscenza con la nuova ragazza e, a questo punto, Maria De Filippi chiede a Veronica se questa decisione l’abbia turbata. Lei con estrema sincerità dice di esserci rimasta male e che non si aspettava questa decisione, ma comunque l’accetta. Quando poi Maria chiede a Nicola con chi vuole ballare, Veronica lo toglie dall’imbarazzo dicendo che lo lascerà ballare con la nuova arrivata, mentre lei sceglie un cavaliere del parterre.