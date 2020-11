Uomini e Donne, Nicola ai ferri corti con Veronica: "Non sei all’altezza di una donna più grande di te"

A “Uomini e Donne”, Veronica e Nicola iniziano a discutere animatamente e sembra proprio che la loro conoscenza sia destinata a finire. Vivarelli entra in studio molto infastidito e motiva questo suo umore per la grande delusione di aver organizzato una serata per Veronica e lei non si è presentata.

Viene fuori che Nicola è uscito con Angelica a detta di lui perché dovendo comprare le sigarette, la ragazza aveva piacere di essere accompagnata. Lei invece dà una versione completamente diversa, infatti rivela che al telefono è stato proprio Nicola che le ha chiesto di accompagnarla e di aver piacere di uscire con lei.

Veronica non ha accettato questo comportamento e lo rimprovera di essere un ragazzo ancora immaturo che non riesce a gestire una donna più grande di lui, lei infatti ha 35 anni e non vuole essere presa in giro da Nicola. Il ragazzo non accetta questo suo pensiero e ad un certo punto fa intendere che potrebbe dire tante cose ma evita di farlo per rispetto della donna.

Uomini e Donne, Veronica e Nicola chiudono

Alla fine Nicola decide di chiudere con Veronica e lei va a sedersi nel parterre femminile. Prende la parola anche Carlotta che difende la sua collega di parterre e cerca di far capire a Nicola che Veronica ha reagito così perché ci tiene molto a lui e questo lui dovrebbe capirlo e trattarla meglio, visto che lei gli ha dato fiducia anche quando in molti lo screditavano per via della storia con Gemma.

Lui rimane fermo sulle sue convinzioni e non vuole cedere per nulla, quindi le cose tra loro sono destinate a concludersi. Inoltre, Gemma e altre dame insinuano che Veronica abbia fatto un ballo con Paolo – ex corteggiatore della Galgani – in una maniera troppo spinta. Maria De Filippi cerca di capire meglio queste insinuazioni, ma non ottenendo un risposta esauriente, chiede a Gemma con chi vuole ballare e lei alla fine balla con Nicola.