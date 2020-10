Uomini e Donne, Michele sceglie Roberta e Carlotta: "Esco da questa roulette russa"

A “Uomini e Donne” abbiamo assistito alla scelta di Michele che da un po’ di tempo si stava frequentando sia con Roberta Di Padua che con Carlotta Savorelli. Il cavaliere aveva iniziato ad uscire con la vocalist, ma ben presto si è reso conto di essere attratto anche da Roberta e così inizia a portare fuori anche lei.

Da quel momento, Carlotta ha iniziato ad avere momenti di sconforto per essersi sentita messa da parte e vedersi sminuita la sua uscita e il bacio che c’era stato tra loro. Fino ad arrivare al momento in cui Michele decide di uscire con lei per chiarirsi definitivamente e cercare di fare chiarezza su ciò che prova.

Ma ecco che, proprio un’ora prima del loro appuntamento, Michele le da buca e le preferisce la Di Padua. Sconfortata Carlotta racconta di averlo aspettato in albergo sola, visto che le altre dame insieme a lei erano già andate a cenare, e sempre sola ha raggiunto un locale romano per la cena ma vista l’ora ormai tarda è stata fatta accomodare fuori al freddo, considerando che all’interno i posti erano esauriti.

U&D, Carlotta e Michele chiudono

Michele le chiede scusa, ma precisa che non possono certo parlare di sentimenti e quindi la Savorelli dovrebbe ridimensionare la gravità della situazione. Lei a questo punto si alza stizzita e torna a sedersi nel parterre femminile precisando: “Esco da questa roulette russa“. Ma il bello deve ancora arrivare.

Quando Maria chiede a Roberta come fosse andata l’uscita, lei racconta che sono stati benissimo. Il locale in cui hanno cenato è lo stesso dove sarebbero dovuti andare Michele e Carlotta e questo particolare lascia basiti il pubblico e gli opinionisti. Michele si difende dicendo che a quell’ora era impossibile trovare un tavolo libero e lì la prenotazione era ancora valida. Anche Cristina commenta che Michele non sta usando il giusto tatto con Carlotta, ma lui sembra continuare a non capire.