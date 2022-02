Aria di sostituzioni a Uomini e Donne. Il tronista Matteo Ranieri, che abbiamo visto in passato rivestire il ruolo di corteggiatore della vippona Sophie Codegoni, potrebbe essere scalzato. Si, perchè il suo percorso nel programma si è fatto davvero complicato, essendo rimasto senza corteggiatrici.Maria De Filippi ha persino proposto al bel Matteo di ripartire da zero, con nuove ragazze in studio.

Considerando che il diretto interessato non ha ancora dato una risposta alla redazione, quest’ultima potrebbe scegliere di sostituirlo. Denise, come sappiamo, ha abbandonato Uomini e Donne, dopo le critiche ricevute per l’avvicinamento ad Armando Incarnato, mentre Federica, nel percepire un certo interesse del tronista ligure nei confronti della rivale, ha preferito interrompere la conoscenza.

Cosa sta accadendo

Nelle ultime settimane, Matteo è spesso al centro delle discussioni. In riferimento a quanto accaduto con Federica, che lo ha fortemente insultato sui social per poi far marcia indietro, cancellando il post, il tronista, rivolgendo alla De Filippi, padrona di casa del programma, ha dichiarato: “Maria non ho una laurea ma di interpretazione su un messaggio del genere ce n’è una, non ce ne sono mille. Non è venuta? Pensa che sono un co***e, ok, ma addirittura pubblicarlo sui social mi sembra esagerato. Io una persona che quando litiga e poi non vuol chiarire e fa le battute sui social ce l’ho già avuta e non la voglio. Se io litigo con una ragazza poi cerco di chiarire, non voglio un’altra come ho già avuto in passato”.

Quest’affermazione sembra proprio riferirsi alla storia con Sophie che è durata pochissimo ed è finita in brutto modo, con tanto di scambio di frecciatine tra i due sui social subito dopo la rottura. Alla luce di tutto questo, nelle ultime ore aleggia l’ipotesi di una possibile sostitutuzione di Matteo Ranieri.

I rumors vedono il tronista propenso a lasciare il dating show senza aver fatto nessuna scelta, sostituito da un ex vippone. Di chi si parla? Di Nicola Pisu che, nella Casa del GF Vip 6 aveva avuto una storia travagliata con Miriana Trevisan, che lei, ora felicemente fidanzata con Biagio D’Anelli, aveva preferito interrompere. Tra i papabili al trono di Uomini e Donne ci sono anche Alessandro Verdolini, ex corteggiatore di Andrea Nicole che però, ha preferito il “rivale” Ciprian, e Alessio Ceniccola, scelto da Samantha Curcio, anche se, lontano dai riflettori, la storia non è andata come la coppia sperava.