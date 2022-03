Uomini e Donne, Matteo ha fatto la sua scelta

Matteo Ranieri, tronista di questa stagione del programma pomeridiano, Uomini e Donne, di Maria De Filippi, ha fatto la sua scelta, durante l’ultima registrazione. Lo scorso anno, Matteo era stato corteggiatore di Sophie Codegoni. La bella tronista ed ex di Corona, dopo aver scartato tantissimi pretendenti, lo aveva scelto ed i due avevano lasciato lo studio tra i petali.

Pochissime settimane dopo, arriva la notizia della rottura, infatti sembra che sia stato proprio Matteo a lasciare la bella modella. Lei che poi ha ritrovato l’amore nella casa del GF VIP, ha sempre accusato Matteo di averla lasciato in maniera fugace affermando che non gli piaceva.

Tutti ci siamo affezionati al buon Matteo, che tra lacrime e commozione ha sempre fatto capolino nel cuore del pubblico. Diventando tronista però, ha perso svariati consensi. Inizialmente la maggior parte del pubblico, ha visto di buon occhio Matteo, dandogli ragione anche nei riguardi della Codegoni. Il suo percorso però non è stato dei migliori, infatti in tanti hanno poi affermato che forse Sophie, non aveva tutti i torti.

Il bel genovese, nell’ultima registrazione ha scelto Valeria, corteggiatrice arrivata da poco ed ha lasciato senza parole Federica. Chi ha seguito il percorso, sa che Federica è stata sempre la preferita dal pubblico e che Matteo l’aveva anche mandata a casa per poi andarla a riprendere. Isomma, a volte il bel Matteo non ha proprio fatto un percorso lineare. Ne ha baciate parecchie, per poi eliminarle e con Federica è stato anche poco chiaro. Ha dato ha molti l’impressione di non sapere neanche lui cosa vuole e che forse nessuna delle ragazze gli aveva scaturito un grande interesse.

Ovviamente la prova del nove, sarà fuori dal programma e staremo a vedere come evolverà la storia. Federica, la non scelta, ha dichiarato di essersi sentita presa in giro, considerando che il ragazzo l’aveva eliminata e poi ripresa.