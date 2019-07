Uomini e Donne, Matteo Gentili rifiuta il trono e si riavvicina ad Alessia Prete

Matteo Gentili ha raggiunto la fama nel mondo televisivo grazie alla sua presenza nei salotti di Barbara D’Urso. Il ragazzo, infatti, proprio lì aveva annunciato la fine della sua storia con Paola Di Benedetto. L’ex madre natura in quel periodo stava partecipando a L’Isola dei Famosi, il reality show di Canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi.

Proprio per questo motivo, Barbara D’Urso decise di chiamare Matteo Gentili per la quindicesima edizione del Grande Fratello. La proposta venne immediatamente accettata, e il ragazzo decide di lasciare la squadra in cui militava e il ruolo di difensore per essere presente nel reality show di Canale 5.

Un’esperienza da incorniciare per lui, poiché oltre alla terza posizione, ebbe la possibilità di mettersi insieme ad Alessia Prete. La coppia dopo un anno di relazione ha annunciato, come un fulmine a ciel sereno, la fine della loro storia d’amore, infatti stavano vivendo da un po’ di tempo un periodo di crisi. Le cose però sembrano essere totalmente cambiate.

L’indscrezione su Matteo Gentili ed Alessia Prete

Secondo il settimanale “Di Più Tv“, diretto da Osvaldo Orlandini, il calciatore avrebbe declinato un’ottima proposta degli autori di U&D: “Maria De Filippi pare avesse offerto il trono a Matteo Gentili per la prossima stagione di Uomini e Donne, ma lui ha prontamente rifiutato. Ufficialmente lo ha fatto per dedicare anima e cuore al calcio, ma ora è chiaro che lo ha fatto per Alessia. Una donna che non ha mai dimenticato”.

Sempre alla rivista il difensore conferma: “Tra me e Alessia c’è stato un riavvicinamento, ma è ancora troppo presto per capire se tra noi le cose potranno ripartire o no. Non voglio sbilanciarmi, non voglio dire nulla che possa in qualche modo creare false aspettative”. Le parole di Matteo Gentili sembrano quindi far pensare ad una ennesima riappacificazione tra i due.