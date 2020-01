Uomini e Donne, Maria De Filippi vuole vederci chiaro e poi sbotta: "Possono stare a casa entrambi"

Difficilmente Maria De Filippi perde la sua aplomb e si lascia andare al nervosismo, ma quando è troppo, è troppo anche per lei. Nella puntata del trono over di “Uomini e Donne” andata in onda mercoledì 15 gennaio, Armando e qualche dama del parterre femminile, sono riusciti a far perdere la pazienza a Queen Mary.

Il tutto è iniziato quando Gianni Sperti ha rivelato di aver ricevuto segnalazioni in merito ad una ipotetica relazione amorosa di Incarnato fuori dal programma. I dubbi su questa relazione parallela li ha esternati anche Barbara De Santi che ha confermato di aver ricevuto alcuni messaggi che riportavano la medesima notizia. Chi ha lanciato il sasso ha nascosto la mano però, infatti non ha voluto intervenire in trasmissione, nemmeno dietro richiesta della redazione stessa.

Uomini e Donne over, Maria De Filippi perde la pazienza

Veronica Ursida ha palesato anche i suoi dubbi, ribadendo di non avere la benché minima intenzione di continuare a frequentare Armando. Ad un certo punto, però, la De Filippi perde le staffe e irrompe nella conversazione mettendo l’accento sul fatto che sia davvero assurdo che una persona possa venire in una trasmissione ed avere storie con diverse donne e una fidanzata fuori dal programma: “E’ follia“, aggiunge poi: “Il finale non potrà essere che nasce una nuova stella” alludendo al fatto che Armando non può pensare di architettare una cosa del genere e pensare poi di avere un tornaconto di visibilità.

Interviene Veronica Ursida e precisa che Armando è bravo a usare le parole e abbindolare, ma Maria non si fa convincere: “Ho capito Veronica, tutti ci possono cascare una volta, ma la recidiva continuativa per 3 mesi…“, per far intendere che Veronica ha creduto per troppo tempo ad Armando.

Si arriva alla conclusione che chi effettua le segnalazioni, non ha poi il coraggio di andare in trasmissione a sostenere ciò segnala via social. La De Filippi chiede informazioni su di lei e la informano che sembra stia ancora lavorando con Incarnato, al che Maria conclude la questione sentenziando: “Allora non sarà un problema per Armando venire in trasmissione con questa signora“, poi l’affondo: “Sennò stanno a casa entrambi“. L’ultimatum è servito!