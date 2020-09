Uomini e Donne, Maria De Filippi trasmette un fuori onda di Tina Cipollari a sua insaputa

La puntata di “Uomini e Donne” andata in onda oggi lunedì 28 settembre, è iniziata con un siparietto di Tina Cipollari. I fan del programma ormai da tempo sono abituati a entrare nello studio di Canale 5 accolti da un inizio puntata dedicato a Gemma Galgani e ai suoi sfoghi post puntata, ma quest’oggi le cose sono andate diversamente.

Tina, sempre in prima linea contro la sua ormai storica nemica Galgani, prima dell’inizio della registrazione ha voluto indottrinare il pubblico in studio su come avrebbe dovuto reagire all’entrata di Gemma e ai suoi commenti una volta che la dama di Torino si fosse accomodata al centro come di consueto.

Uomini e Donne, Tina Cipollari non sa di essere ripresa

“Ve lo dico in anteprima. Appena apro bocca dovete applaudire. Guai seri per voi se quando entra la mummia applaudite. Dovete comportarvi come se non ci fosse nessuno. Non fate le false di me**a. Appena apro bocca, dovete alzarvi tutti in piedi. Guai se fate un applauso quando entra la mummia. Adesso io mi ricompongo. Fate finta di niente. Vi stritolo con le mie mani se parlate” ha minacciato l’agguerritissima Cipollari.

Tutto questo pensando, non si sa se veramente ne fosse convinta, di non essere né ripresa, né tanto meno che sarebbero andate in onda queste sue esortazioni. Maria De Filippi, divertita, le ha fatto presente che invece stava registrando tutto, ma la Cipollari tutta presa nelle sue direttive, insisteva nel dire che le telecamere fossero spente perché non era partita nemmeno la sigla iniziale.

Finita la lezione, la Cipollari tutta soddisfatta ha preso il suo posto vicino a Gianni Sperti e ha aspettato l’arrivo di Gemma. Quest’ultima, una volta entrata ha iniziato a inveire contro di lei, avvertendo Tina di essere molto stanca di questi comportamenti e di pretendere di essere trattata come ogni altro partecipante: “Con rispetto e buona educazione. Io già ho problemi a portare avanti le mie conoscenze e tu rendi tutto più difficile” ha concluso Gemma.

Tina, per nulla intimorita, ha inveito contro di lei: “Io parlo quanto voglio. Siccome non ha concluso ed è in astinenza, è entrata come una vipera. Cafona, fin quando tu entrerai in questo studio, io ti sparlerò” e questo per ora è quanto.