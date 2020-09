Uomini e Donne, Maria De Filippi sulla storia tra Tina Cipollari e Kikò Nalli: "Non volevo crederci"

Maria De Filippi ha cambiato le carte in tavola e in questa edizione di “Uomini e Donne” i vari corteggiatori, cavalieri e dame potranno interagire tra loro sia in trasmissione sia fuori, cosa che nelle passate edizioni non poteva accadere visto che i troni erano separati e registrati in due momenti diversi.

Con l’emergenza Coronavirus, la redazione del programma ha deciso necessariamente di unire il trono classico e il trono over e così dame e cavalieri si sono trovati insieme ai corteggiatori dei tronisti. Nella puntata di ieri 10 settembre, Carlotta ha chiesto alla padrona di casa se “le carte di potessero mescolare“. Proprio questo particolare ha dato l’occasione a Maria De Filippi di raccontare un retroscena riguardante l’opinionista Tina Cipollari e il suo ex marito Kikò Nalli.

Uomini e Donne, la segnalazione a Maria De Filippi

Davanti ad una divertita Cipollari, Maria ha raccontato che ai tempi le era arrivata una segnalazione riguardante proprio la bionda opinionista. Tina, infatti, era stata avvistata in una discoteca, “Il Gilda” di Roma, con quello che sarebbe poi diventato suo marito. All’epoca Kikò era arrivato in trasmissione per corteggiare una tronista e lei già vestiva i panni di opinionista.

Quando arrivò questa segnalazione – racconta sempre la De Filippi – lei non credette minimamente a questa cosa, ma quando furono chiesti chiarimenti a Tina, lei ammise tutto: “Alla fine poi si è sposata, non è stata una stupidaggine” conclude la padrona di casa. A questo punto Tina non perde occasione per tirare dentro al discorso la Galgani: “Non è stata un’avventura, Gemma” sottintendendo che invece la dama torinese non stia cercando cose serie, ma solo avventure.

La Galgani allora sorprende tutti rispondendo che anche lei si sarebbe sposata. Il pensiero dei telespettatori si dirige verso Giorgio Manetti, invece Gemma con un colpo di coda tira in ballo Ennio, il suo storico fidanzato con il quale è uscita dal programma anni indietro: “Anch’io mi sarei voluta sposare, ma purtroppo il mio fidanzamento è finito. Con Ennio mi sarei dovuta sposare”.