Uomini e Donne, Maria De Filippi realizza il sogno nel cassetto di Juan Luis: il commento velenoso di Gianni Sperti

Inaspettatamente anche oggi giovedì 28 novembre, è andata in onda una puntata del trono over di “Uomini e Donne“, e Maria De Filippi è riuscita a realizzare il desiderio di Juan Luis Ciano. La padrona di casa ha dovuto abbandonare la sua solita postazione sui gradini, e raggiungere nel centro dello studio il bel napoletano.

Dopo aver salutato tutte le dame arrivate in trasmissione per conoscerlo, Juan Luis si rivolge a Maria De Filippi confessandole che ha un sogno nel cassetto. Maria gli chiede provocatoriamente: “Baciare Gemma?“, e lui risponde con un secco “No” e rivela che il suo desiderio è quello di ballare proprio con lei. Queen Mary, colta di sorpresa, si rivolge a Gemma per avere una sorta di via libera, considerato quanto l’avevano infastidita i balli con l’opinionista Tina Cipollari.

Uomini e Donne trono over, il ballo tra Juan Luis Ciano e Maria De Filippi

Dopo essersi sincerata che la Galgani non se la sarebbe presa a male, Maria si è alzata e ha iniziato a ballare con il cavaliere. Finito il ballo, la De Filippi rivolge una strana domanda a Gemma: “Gemma, Gemma ma come mai succedono queste cose?” per poi accertarsi di nuovo che non ci sia rimasta male, lei risponde: “Si tutto tranquillo! Non si tolgono i sogni, non si può vivere senza i sogni” e la questione sembra essere chiusa qua.

Invece no, Gianni Sperti in sottofondo prova a mettere un po’ di pepe sulla faccenda e affonda sornione: “Infatti il suo sogno è di ballare con Maria e non di baciare te“.

A quanto pare, però, le cose tra loro stanno procedendo per il meglio e la conferma è che in puntata Juan Luis ha troncato anche la conoscenza con Paula, motivando la decisione con il fatto che tra lui e Gemma sta crescendo il sentimento e il piacere di stare insieme. Insomma sembra proprio essere arrivata finalmente una gioia per la Galgani.