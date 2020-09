Uomini e Donne, Maria De Filippi furente contro un cavaliere: "Donna di facili costumi???"

A “Uomini e Donne” continuano le discussioni e nella puntata andata in onda giovedì 16 settembre abbiamo assistito ad un momento molto forte che ha fatto perdere la pazienza anche a Maria De Filippi. Tutto è iniziato quando la padrona di casa ha fatto accomodare in centro studio Roberta, Carlotta e Valentina.

La prima a prendere la parola è stata Roberta che, con grande stupore delle sue colleghe di parterre, ha rivelato alcune dichiarazioni del cavaliere con il quale si stava sentendo. In pratica la dama ha raccontato che Nicola, questo il nome dell’uomo, avrebbe deciso di iniziare la conoscenza con Carlotta e Valentina solo per avere un paracadute se Roberta gli avesse rifilato un bel due di picche.

U&D, Nicola entra in studio e sono subito scintille

L’entrata di Nicola non migliora certo le cose, ma il cavaliere annuncia di essere rimasto molto deluso dalle parole di Roberta che lo ha accusato di essere troppo invadente e di avere delle reazioni esagerate per una conoscenza che è solo all’inizio. Insomma, alla dama non è piaciuto il suo carattere e per questo vuole interrompere la conoscenza con lui.

Carlotta, invece, è rimasta delusa dal fatto che Nicola non le abbia dato quelle dimostrazioni che si sarebbe aspettata dopo la serata passata insieme. I due si sono incontrati per una cena e sono rimasti insieme fino alle 3 di notte. Ma nei giorni successivi Nicola non le ha fatto sentire tutta quella vicinanza che si sarebbe aspettata.

Uomini e Donne, lo sfogo di Maria De Filippi contro Nicola

Ma il momento clou arriva con Valentina, quando Nicola – grazie alle rivelazioni di Roberta – ammette che la donna abbia avuto un approccio troppo fisico che non è piaciuto. Roberta parla di un messaggio che Valentina avrebbe inviato a Nicola con su scritto: “Sei ancora in tempo per tornare indietro“, un chiaro invito a passare la notte con lei. Il cavaliere non avrebbe accettato e si dimostra quasi scandalizzato da questa proposta.

Maria De Filippi non riesce più a stare in silenzio: “Vorrei chiarire: quello che lui dice a Roberta è che Valentina non gli piace perché è facile. Non ce l’ho con lui, non lo conosco, ma nel momento in cui si vanta di essersi tirato indietro e lo va a dire a Roberta, io non riesco a capire come voi potete applaudire lui!“, rivolgendosi al pubblico e anche al parterre femminile che sembra andare contro a Valentina. Ma non finisce qui e la De Filippi inveisce anche contro Nicola: “Tu vai a dire a Roberta che Valentina è molto leggera, e un signore non lo racconta! Non puoi fare il santo e poi andare da Roberta a raccontare di Valentina, siccome nessuno è santo non iniziare a farlo tu perché caschi male! E voi dietro che l’accusate subito: ‘è facile’, basta, bollata! Ma fatevi una domanda prima di bollare subito un’altra donna”, ha infine chiosato Maria in direzione del parterre femminile.