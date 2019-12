Uomini e Donne, Maria De Filippi fa il boom di ascolti superando il 24% di share: battute Balivo e Guaccero

Maria De Filippi può festeggiare oltre al suo 58esimo compleanno – è nata il 5 dicembre del 1961 – anche un importante traguardo raggiunto dall’ultima puntate del dating show “Uomini e Donne“, che nella puntata del 4 dicembre ha registrato dei dati d’ascolto da capogiro, grazie alla proposta – molto triste – di matrimonio di Riccardo Guarnieri a Ida Platano.

La reazione fredda della dama hanno suscitato l’immediata reazione del pubblico, che anche sui social network ha manifestato dubbi ed incertezze su un legame che nel corso di questi ultimi anni ha attraversato molte fasi negative e dolorose, con allontanamenti, ma anche momenti di grande felicità.

Maria fa il boom di ascolti

Nonostante l’iniziale volontà di Ida di interrompere il legame nel corso dell’ultima puntata, Riccardo ha tentato il tutto e per tutto facendo in corner la sua proposta, che ha spiazzato la Platano. Inutile dire che, il momento cult tanto atteso tra i senior del Trono over, ha catalizzato l’attenzione di moltissimi telespettatori.

Maria De Filippi può festeggiare un altro ragguardevole risultato. I dati di ascolto riguardanti i programmi in onda il 4 dicembre 2019, hanno rivelato che più di 3 milioni telespettatori hanno assistito al Trono over, superando quindi il 24% di share. Risultati strabilianti se si considera la fascia oraria in cui la trasmissione viene trasmessa.

Dati che però non si ripresentano per il Trono Classico, i cui protagonisti non riescono a convincere fino in fondo e coinvolgere il pubblico. Anche Tina e Gianni appaiono piuttosto annoiati dalle dinamiche dei tronisti e corteggiatori/corteggiatrici. Sono infatti in tanti a domandarsi quale futuro avrà quindi il Trono Classico.

La regina della televisione italiana ha quindi battuto i programmi concorrenti “Vieni da me” – condotto da Caterina Balivo – e “Detto Fatto” – condotto da Bianca Guaccero -, che si sono attestati rispettivamente a 1 milione e 800 mila telespettatori con uno share poco superiore al 13%, mentre il secondo con 685 mila telespettatori con il 5.34% di share.