Uomini e Donne, Maria De Filippi elogia la nuova tronista Mara Fasone e le riserva una novità assoluta

La tronista Mara Fasone, seduta sulla sedia rossa di Uomini e Donne, sembra aver conquistato la simpatia della padrona di casa. La Regina di Canale 5, Maria De Filippi ha usato parole di stima e apprezzamento per la ragazza che sta iniziando, in punta di piedi, questa sua nuova esperienza televisiva che potrebbe aprirle le porte del mondo dello spettacolo.

Mara Fasone arriva da una famiglia che in passato ha avuto problemi economici e, stando alle parole della ragazza, lei e le tre sorelle hanno dovuto stringere i denti per cercare di aiutare la famiglia. La sua infanzia non è stata facile, ma le ha dato la forza per affrontare una vita di sacrifici e privazioni, anche a livello affettivo.

Maria De Filippi e la decisione in esclusiva per Mara: ecco perché

Proprio per questa ragione, la rinascita della ragazza ha colpito molto la De Filippi che ha deciso di “regalare” alla sua nuova tronista un trattamento speciale: il video di presentazione della ragazza è stato fatto su misura per lei. E’ la stessa Maria a confermarlo in puntata e a rivelare i motivi di questa scelta.

La De Filippi ha voluto inserire spezzoni del provino della Fasone nel filmato che l’avrebbe fatta conoscere al pubblico di Uomini e Donne. Questa decisione è stata presa per far vedere il lato “vero” e umano di Mara: una naturalezza che si sarebbe persa davanti alle telecamere, se la ragazza fosse stata consapevole di essere filmata per un video ufficiale.

In quell’occasione, durante i provini, la Fasone – pur sapendo di essere ripresa – non avrebbe mai immaginato che quelle immagini sarebbero state usate per presentarla al pubblico: invece così è stato e questa è la prima volta che viene presa una decisione del genere. Le parole della De Filippi chiariscono ancora di più le intenzioni che si nascondono dietro a questa scelta: Maria voleva far capire che la bellezza esteriore, a volte, è accompagnata anche da quella interiore e una cosa non esclude l’altra.