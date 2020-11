Uomini e Donne, Maria De Filippi difende le corteggiatrici di Davide: "Non fare gli esperimenti"

Nella puntata di “Uomini e Donne” andata in onda oggi 2 novembre il tronista Davide ha avuto un momento di crisi. Maria De Filippi si è accorta dello stato d’animo del ragazzo e gli ha chiesto cosa lo provocasse. Davide allora ha dichiarato che la non – reazione della sua corteggiatrice Chiara davanti al bacio che si è scambiato con Beatrice non gli è piaciuta per niente.

Davide nella scorsa puntata aveva fatto un’esterna con entrambe le ragazze e con ognuna di loro c’è stato un bacio. Prima con Beatrice, anche se all’inizio sembrava che lei non volesse essere baciata, poi con Chiara. In studio Beatrice è scoppiata in lacrime ed è rimasta incredula davanti alla scena, tanto che non ha avuto nemmeno il coraggio di guardare quel momento.

Chiara, invece, entrata dopo non ha avuto una reazione così forte e questo particolare non è piaciuto per niente a Davide. Quindi, quando Maria gli chiede cosa stesse provando in quel momento, chiarisce che si sarebbe aspettato qualcosa di più da Chiara, anche dopo la scelta di ballare con Beatrice e non con lei.

Uomini e Donne, Maria De Filippi riprende il tronista Davide

Beatrice quando si rende conto che anche il ballo doveva essere una piccola provocazione nei confronti di Chiara, non riesce a trattenere la delusione ed esce in lacrime dallo studio. A questo punto però, Maria De Filippi non sta in silenzio e parte con una difesa delle corteggiatrici di Davide. Dice la tronista: “Non fare esperimenti“.

La conduttrice fa notare quanto siano educate e carine sia Beatrice che Chiara e quindi non si meritano certo di essere oggetto di prese in giro o di esperimenti sociali. La De Filippi si complimenta anche con Davide per il ragazzo che è, ma lo avverte che non dovrebbe porsi in quel modo davanti alle due corteggiatrici. Alla fine il ragazzo esce e raggiunge Beatrice per chiarirsi con lei.