Uomini e Donne, l’ultima richiesta di Juan Luis a Maria De Filippi

La versione over del dating show di Maria De Filippi “Uomini e Donne” ha registrato dei dati d’ascolto eccezionali al rientro dalle vacanze natalizie – 3.500.000 di telespettatori con il 24% di share – anche in considerazione delle storie d’amore – sempre piuttosto sfortunate – della protagonista principale del parterre femminile Gemma Galgani, a cui seguono i bislacchi tentativiti di Juan Luis Ciano per non uscire dal programma, i discutibili scherzi di Samuel e tanto altro.

La storia ( se di questo di può parlare ) tra la torinese e l’italo-venezuelano si è definitivamente conclusa; Gemma ha ammesso di aver vissuto un’illusione – anche per sua stessa colpa – che è durata due mesi, dal 25 ottobre (giorno in cui è entrato Juan Luis in trasmissione) al 25 dicembre. Decisamente troppo considerando le segnalazioni che sono state fatte sul venezuelano, ma anche i dubbi e le incertezze che crescevano in Gemma a causa del comportamento di Ciano che tutto sembrava tranne che realmente interessato a lei.

Juan Luis e la richiesta a Maria De Filippi

Gemma ormai non ne fa passare una a Juan Luis ed in occasione dell’ultimo appuntamento con il dating show – andato in onda mercoledì 8 gennaio 2020 – la dama ha commentato rivolgendosi a Maria: “Vedo che si guarda intorno, sta seminando per essere invitato di nuovo?“; Ciano, chiamato in causa, ha sfruttato quindi l’occasione per chiedere a Maria: “Volevo sapere chi fosse la donna che mi mandava i fiori…si può sapere? Almeno se ha il coraggio di farsi vedere, ho ricevuto i fiori fino alla penultima puntata“.

La storia degli omaggi floreali anonimi, fatti recapitare nel camerino del cavaliere prima di ogni puntata, hanno alimentato la curiosità di molti, che hanno ipotizzato come autore del gentil gesto i nomi più svariati da Gemma a Tina, ma anche qualche altra dama del parterre femminile, oppure perfino qualche persona esterna al programma. Un mistero che probabilmente continuerà a mantenersi irrisolto.

La De Filippi non sembra voler più dare tanta importanza alla questione, replicando seccamente: “Non lo so davvero, ma se non ha mai voluto farsi avanti“. Mentre Gianni lancia la sua serzante battutina ipotizzando che potesse essere un fioraio di Napoli, la battuta di Gemma ha decisamente un sapore più amaro: “Magari te li mandavi da solo per auto sponsorizzarti“.