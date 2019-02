Uomini e Donne, Lorenzo Riccardi si commuove per le parole del padre: "Papà non è stato bene ma tu mi sei stato vicino"

Lorenzo Riccardi è pronto per la sua scelta ma durante la puntata in onda venerdì 22 febbraio 2019 è riuscito a commuovere i telespettatori da casa e gli utenti del web grazie anche a una sorpresa organizzata da Giulia. La corteggiatrice infatti ha fatto vedere un filmato molto importante ma soprattutto dove protagonista principale era una persona importantissima per Lorenzo.

Stiamo parlando del papà al quale il tronista sembra essere molto legato ed è proprio per questo motivo che non appena Lorenzo sente la sua voce scoppia in un pianto a dirotto lasciando basita e senza parole la stessa Giulia. Il papà di Lorenzo spende bellissime parole per il figlio ma soprattutto gli fa una dedica molto importante con la voce rotta dalla commozione.

“Tu fai vedere il lato superficiale, dello sbruffone, fai il pigliaccio, in realtà lo fai per pudore” svela papà Riccardi. Il pubblico ha sempre saputo che Lorenzo all’età di 16 anni ha dovuto abbandonare gli studi per dare una mano proprio per dedicarsi e dare una mano all’interno dell’officina del padre e questo perchè quest’ultimo ha trascorso periodo molto difficile.

“Papà non è stato bene, in quei momenti mi sei stato vicino, per me e per tutta la famiglia. Mi ricordo quando io ero messo così e così e tu hai preso le redini in mano” ha raccontato Lorenzo tra le lacrime alla corteggiatrice Giulia anche lei molto commossa dalla splendida dedica. “Sei stato per me le gambe, le braccia, la mente, sei stato tutto. Non saprò mai come ringraziarti” conclude il papà di Lorenzo augurandogli di fare la scelta più giusta tra Claudia e Giulia.

Inutile dire che il pubblico da casa ma soprattutto gli utenti del web sono rimasti molto commossi dal video e dalla sorpresa di Lorenzo che ad inizio puntata invece era stato molto criticato per aver lasciato Claudia da sola per correre immediatamente da Giulia.