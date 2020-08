"Uomini e Donne", Lorenzo Riccardi si candida come opinionista

Negli ultimi anni, dopo la sua partecipazione a “Uomini e Donne“, il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi insieme ai suoi due opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti, Lorenzo Riccardi si è più volte candidato per far parte del “Grande Fratello Vip”.

Però fino a questo momento gli appelli dell’ex tronista sono stati sempre ignorati, anche se Riccardi non sembra aver mai perso le speranze per una sua eventuale presenza negli studi di Cinecittà. Intanto negli ultimi mesi aumentano le voci su una possibile riconferma come opinionista a U&D al fianco di Tina Cipollari e Gianni Sperti.

Le parole di Lorenzo Riccardi

In questi giorni Lorenzo Riccardi, insieme alla sua compagna Claudia Dionigi, hanno rilasciato una intervista al sito “SuperGuida TV”. I due si concentrano soprattutto nell’ultima annata di “Uomini e Donne”, ove decidono di parlare dei personaggi più chiacchierati sia del trono over che di quello classico.

Riccardi inizia parlando del rapporto orma finito tra Gemma Galgani e il giovanissimo Nicola “Sirius” Vivarelli: “Secondo me Sirius ora si troverà una più giovane. Lo spero per lui. Mi sembra un adescatore di nonnine che punta alla pensione. Non l’ha sfruttata però ha trovato il modo per far parlare di sé. Ha fatto qualcosa che nessuno avrebbe il coraggio di fare”. Claudia Dionigi condivide le dichiarazioni del suo compagno, aggiungendo che per lei Sirius ha fatto tutto questo solamente per avere un po’ di visibilità.

Sulla fine della storia d’amore tra Giovanna Abate e Sammy Hassan, Claudia ammette di essere molto dispiaciuta per l’epilogo della loro consocenza poiché molto legata a Giovanna, mentre Lorenzo dichiara che ultimamente si sta facendo qualche domanda sulla donna. Infine l’intervista si concentra solamente su Riccardi e il giornalista gli chiede se è stato confermato come opinionista o meno di “Uomini e Donne”: “Ancora non so nulla anche se spero di essere riconfermato così mi diverto un po’”.