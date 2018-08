Uomini e Donne, Lorenzo Riccardi e Luigi Mastroianni i nuovi tronisti

Sembra ormai ufficiale quanto anticipato da ilvicolodellenews, il sito di gossip ha confermato che i prossimi tronisti di Uomini e Donne saranno Luigi Mastroianni e Lorenzo Riccardi, ex corteggiatori di Sara Affi Fella nella passata stagione. Alla fine Sara ha scelto Luigi.

Domani, 31 agosto, dovrebbe esserci la conferma ufficiale, in quanto verrà registrata la prima puntata di Uomini e Donne, si dice che Luigi Mastrianni abbia già girato il video di presentazione e, per non destare sospetti, pare non sia stato girato nella sua Sicilia ma negli studi Mediaset a Roma.

Inoltre hanno tolto dal proprio profilo Instagram ogni riferimento alla loro agenzia e qualsiasi contatto utile a rintracciarli, infatti si sa che un tronista non può farsi rappresentare da nessuno e non può far serate in discoteca o in altri locali (scelta difficile per il siciliano considerando il proprio lavoro da dj).

Insieme a Luigi e Riccardo sono venuti fuori ulteriori nomi, tra i quali quello di Lara Zorzetto, protagonista dell’ultima stagione di Temptation Island, Gianpaolo Quarta, anche lui protagonista dell’ultima edizione di Temptation Island insieme alla sua ex fidanzata Martina Sebastiani e anche quello di Valeria Bigella, protagonista insieme a Sara Affi Fella della scorsa edizione di Temptation Island.

Riguardo questi ultimi nomi non c’è nessuna conferma e resterà da aspettare solo il 31 agosto per le registrazioni della prima puntata di Uomini e Donne per sapere tutto, puntata che andrà poi in onda lunedì 10 settembre.

La scelta di Luigi Mastroianni come tronista ha diviso in due il pubblico, tra chi è felice di un suo ritorno a Canale 5, sperando che il giovane siciliano possa finalmente trovare la sua metà, e chi invece non è contento di questa scelta, poiché preferirebbe vedere facce nuove nel programma di punta del pomeriggio di Canale 5.