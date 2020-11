Uomini e Donne, lo sfogo di Gemma dopo l’insulto di Tina Cipollari: "Mi ha graffiato l’anima"

Nella puntata andata in onda oggi giovedì 5 novembre, è stato mandato in onda lo sfogo di Gemma Galgani, dopo aver ricevuto l’insulto di Tina Cipollari. La dama torinese, infatti, sul finire della scorsa puntata – a suo dire – è stata insultata dalla bionda opinionista e per questo motivo è uscita dallo studio in lacrime.

Finita la registrazione è stata raggiunta dalle telecamere e ha commentato l’accaduto, mostrando tutto il suo rammarico per quello che era successo poco prima. In pratica la dama torinese ha spiegato di essere stanca per come viene trattata dalla sua eterna rivale Tina Cipollari e di non meritarsi di certo certi epiteti.

Uomini e Donne, Gemma e lo sfogo dopo puntata

Facendo così – continua a precisare la Galgani – Tina non fa altro che far passare un messaggio sbagliato su di lei e per questo i vari cavalieri si potrebbero sentire in diritto di trattarla con sufficienza e senza alcun rispetto. Per far comprendere meglio cosa ha provato dopo essersi sentita rivolgere quell’insulto, Gemma lo ha descritto come “un graffio all’anima“.

Tina, ovviamente, mentre ascoltava questo sfogo dallo studio ha considerato tutto questo esagerato e ha spiegato che la parola usata – e che non si è sentita nemmeno nella puntata di oggi visto che Maria è stata velocissima nell’abbassare il microfono dell’opinionista – altro non era che la conferma di ciò che lei ha sempre pensato di Gemma.

Ammette che poteva essere vissuto come un insulto, ma è stata solo una difesa dopo le mille provocazioni che Gemma le ha rivolto e che lei ha sempre sopportato in silenzio. Infatti la bionda torinese le rivolgeva quelle provocazioni durante i fuori onda o durante i vari balli, quando era sicura che nessuno la potesse ascoltare. Questa versione è stata confermata da Gianni e anche da Tinì che, seduta vicino a Gemma, ha confermato di aver sentito più volte provocazioni dirette a Tina.