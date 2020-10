Uomini e Donne, lo scontro violento tra Gemma e Maria: "Io rispetto le donne"

Gemma e Maria, le due dame che al momento sono uscite con Biagio, hanno avuto un duro confronto nella puntata andata in onda oggi venerdì 23 ottobre 2020. Il tutto sembra derivare dal fatto che la signora Maria ha utilizzato il nome di Gemma in una sua Instagram Story durante cui stava sponsorizzando qualche prodotto di bellezza.

Gemma Galgani ha precisato che Maria non doveva permettersi di pubblicare dei video in cui faceva il suo nome per fini commerciali. La dama di Torino non ha mai precisato di che natura fossero i video, ma molto presumibilmente dovrebbero essere stati una specie di tutorial di make-up e cura del proprio corpo.

Infatti, la Galgani poi avverte Maria che non ha bisogno di alcun consiglio e che, oltretutto, lei non li sa nemmeno dare. Maria allora risponde che invece lei è in grado di darli eccome, ma se Gemma non li gradisce eviterà di farlo. Le due dame poi continuano sempre più agguerrite e i toni si alzano notevolmente.

Uomini e Donne, Gemma contro Maria

Gemma poi insinua che Maria è contro le donne e che non fa nulla per aiutarle in qualche modo, ma lei non ci sta e con voce ben udibile, urla che lei è sempre stata dalla parte delle donne e non è disposta a far passare un messaggio del genere. La questione va avanti per un pezzo, finché Maria De Filippi chiede come è andata la sua serata con Biagio.

Maria allora risponde che si sono trovati molto bene e, molto imbarazzata, cerca di raccontare cosa è accaduto tra loro. In molti nello studio si aspettavano che avessero vissuto un momento di forte intimità, ma la dama ha “solo” rivelato che Biagio ha cercato di rubarle un bacio che poi non c’è stato.

Nello studio non tutti credono a questo imbarazzo della dama, soprattutto Valentina l’attacca facendole presente che il modo in cui si presenta non fa certo pensare che lei sia una donna pudica e così riservata.