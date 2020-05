Uomini e Donne, lite tra Sirius e Tina Cipollari: "Basta infangarmi!"

Tina Cipollari e Sirius – al secolo Nicola Vivarelli – sono arrivati ai ferri corti a causa di un forte scontro avvenuto a centro studio, tutto ha inizio quando il ragazzo entra e si siede davanti a Gemma Galgani. Sirius ha iniziato a inveire contro l’opinionista più famosa della tv tirando in ballo alcune affermazioni che la donna aveva fatto nelle precedenti puntate.

In pratica, la Cipollari ha affermato che durante le crociere il personale di bordo è solito intrattenersi con le passeggere: queste parole hanno urtato molto Sirius che ha voluto sottolineare il fatto che non corrispondano alla verità. Il 26enne ha tenuto a precisare che il comportamento dei suoi colleghi è sempre stato irreprensibile.

Uomini e Donne, il forte scontro tra Sirius e Gemma Galgani

Tina non si fa convincere dalle sue parole e sbotta: “Sei un grande bugiardo! Ha detto una marea di caz*ate! Non è vero che gli ufficiali non possono interagire con le passeggere, c’è anche il ballo con gli ufficiali!”. Si passa poi a parlare della conoscenza con la Galgani e Tina ribadisce, ancora una volta, di non credere all’interesse del giovane e lo accusa di prendere in giro sia Gemma che il pubblico, fino ad arrivare a definirlo “la vergogna dell’Italia“.

Nicola non si fa intimorire da questi interventi al vetriolo, anzi affila le unghie e passa all’attacco: “Poi continui ad offendere me, e questa cosa mi da alquanto fastidio! Stai continuando ad infangare il mio lavoro… non te lo permetto!“. La Cipollari comunque non cambia idea sulle reali intenzioni del ragazzo e continua a sostenere che sia giunto in trasmissione solo per visibilità.

Anche le altre dame presenti in studio concordano sul fatto che una relazione tra lui e Gemma possa essere alquanto improbabile, ma la Galgani non sembra avere nessuna intenzione di mollare la presa, soprattutto dopo l’ultima esterna durante cui ha provato forte emozioni, come lei stessa ha rivelato in studio.