Uomini e Donne, l’indiscrezione: la nuova tronista arriva direttamente dal "Grande Fratello"

I fan di “Uomini e Donne” si stanno domandando chi prenderà il posto di Sara Tozzi, dopo che la tronista ha scelto di abbandonare la poltrona rossa dal momento che non si sentiva pronta per iniziare nuove conoscenze. La ragazza, affranta ma ferma sulle sue decisioni, ha rinunciato a cercare la sua anima gemella.

A questo punto due sono le possibilità: la prima sarebbe quella di continuare il trono classico così com’è, con gli attuali tronisti senza rimpiazzare la Tozzi. La seconda, e quella più probabile, metterebbe seduta sul trono una nuova ragazza che affiancherebbe Giulia Quattrociocche.

Come al solito il toto-nome è già iniziato da giorni sul web e il più accreditato è stato quello dell’ex corteggiatrice di Andrea Zelletta, Klaudia Poznanska. Niente di fatto per lei, si è passati allora a Giulia Salemi, ma anche quest’ultima non è sembrata adatta al ruolo viste e considerate le tante critiche che sono arrivate a causa delle scelte passate di mettere sul trono personaggi iper conosciuti.

Uomini e Donne, ecco chi potrebbe essere la prossima tronista

Sul settimanale “Spy“, diretto da Massimo Borgnis, arriva una ventata di aria nuova che fa salire in vetta alla classifica delle probabili troniste l’ex vincitrice del “Grande Fratello”, Martina Nasoni. Conosciuta anche per essere stata la musa ispiratrice di Irama per il pezzo “La ragazza dal cuore di latta“, la Nasoni ha conquistato il pubblico televisivo grazie alla sua spontaneità e trasparenza, riuscendo a vincere il reality show di Canale 5.

“Cosa ci faceva la vincitrice della scorsa edizione del Grande Fratello, all’ultimo piano degli uffici di Maria De Filippi? Pare che la ragazza dal cuore di latta, tornata single dopo la discussa e tormentata storia con Daniele Dal Moro, sia in pole position per salire sul trono di Uomini e Donne”, si legge sulle pagine di “Spy“.

Vedremo se la Nasoni, dopo aver conquistato la vittoria al GF, riuscirà a conquistare anche il trono di “Uomini e Donne” e trovare, finalmente, la sua dolce metà.