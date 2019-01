Uomini e Donne: l’edizione serale verrà condotta da Gemma Galgani e Giulia De Lellis

Da quest’anno la trasmissione “Uomini e Donne“, condotta da Maria De Filippi, andrà in onda, oltre nella solita striscia pomeridiana, anche in prima serata. Per il momento, secondo le ultime indiscrezioni, dovrebbero essere registrate dalle 4 alle 6 puntate che si focalizzeranno solamente sulla scelta dei ragazzi del trono classico.

Lorenzo Riccardi, Luigi Mastroianni, Teresa Langella, Ivan Gonzalez e Andrea Cerioli faranno la loro scelta in una villa con l’aiuto della “party planner” Valeria Marini. L’ex prima donna del “Bagaglino” ha il compito di rendere il meno stressante possibile la scelta dei ragazzi . Per questa edizione serale, potrebbe esserci spazio anche per Anahi Ricca, conosciuta al pubblico per essere la costumista del trono over.

I conduttori dell’edizione serale

Al timone di questa edizione serale di “Uomini e Donne”, escludendo clamorosi ripensamenti, non dovrebbe esserci Maria De Filippi. A rivelarlo è il blog diretto da “Davide Maggio“, che afferma con assoluta certezza chi prenderà il suo posto: Giulia De Lellis e Gemma Galgani.

Questo scrive Davide Maggio sul sito da lui diretto: “Assente la padrona di casa (Maria De Filippi n.d.r), volti del prime time di Uomini e Donne saranno una fanciulla e una dama che ben conoscono il complesso microcosmo del dating show. Davide Maggio é in grado di anticiparvi che Giulia De Lellis e Gemma Galgani accompagneranno i tronisti alla fatidica scelta”.

La fashion blogger Giulia De Lellis l’abbiamo conosciuta durante il trono di Andrea Damante nell’edizione del 2016. Gemma Galgani invece è una delle protagoniste principali del trono over della trasmissione. La dama di Torino viene conosciuta al grande pubblico sia per le sue liti, spesso trash, con Tina Cipollari, che per la sua vecchia relazione con Giorgio Manetti.