"Uomini e Donne": le prime parole di Daniele e Giulia subito dopo la scelta

E’ appena andata in onda, a “Uomini e Donne“, la scelta della tronista Giulia Quattrociocche. La bella romana ha scelto, a sorpresa, Daniele Schiavon. Il tutto è avvenuto all’interno dello studio, senza che nulla fosse stato programmato o che la scelta fosse stata annunciata in precedenza, ma semplicemente a seguito delle incalzanti domande di Maria De Filippi, Giulia si è sciolta e ha fatto la sua scelta.

Subito dopo un ballo con Daniele, la Quattrociocche si è seduta sulla poltrona rossa pensierosa. Il primo ad accorgersi del malessere è stato l’altro corteggiatore, Alessandro Basciano, il quale ha esortato la tronista a dire ciò che aveva da dire, così Giulia ha ammesso di aver trovato la persona che ha sempre desiderato, ovvero Daniele.

Il corteggiatore non ci ha pensato su un attimo e subito le ha detto si e i due hanno ballato accompagnati dai consueti petali rossi. Il tutto è avvenuto sotto gli occhi dispiaciuti di Alessandro, il quale è stato consolato da Maria De Filippi. La neo coppia dopo il ballo ha lasciato lo studio, pronta per vivere questa nuova storia d’amore.

Alle telecamere di “WittyTv“, Giulia e Daniele hanno commentato la scelta e a caldo si sono confessati. Le prime parole da coppia sono state intense e la prima a fare dichiarazioni è stata Giulia, la quale ha asserito: “Ho trovato quello che cercavo! Quando ho avuto paura di perderlo, ho capito che era qualcosa di importante e che mi dovevo sbrigare“.

Alle parole di Giulia hanno fatto eco quelle di Daniele, il quale ha dichiarato: “La vedo vera, sincera, a me oggi serve questo“. Il loro percorso nel talk show dei sentimenti è sicuramente stato molto intenso e se Giulia è arrivata a fare la sua scelta, così improvvisamente è perchè prova davvero qualcosa di profondo per Daniele e lo stesso vale per lui. Non resta che fare tanti auguri per il loro futuro insieme a questa neo coppia.