Uomini e Donne, le prime anticipazioni: Riccardo litiga con Ida e Gemma e sfiora la rissa con un nuovo corteggiatore

Ascolta questo articolo

Arrivano le prime anticipazioni delle prossime puntate di “Uomini e Donne“, il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi insieme a Tina Cipollari e Gianni Sperti. Come avvenuto per le scorse edizioni, i veri protagonisti del programma sono i personaggi del trono over.

Come rivelato da Lorenzo Pugnaloni, che dirige la pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover“, si legge che Riccardo Guarnieri conquista immediatamente le scene litigando dapprima con la sua ex fidanzata Ida Platano e la sua amica Gemma Galgani e poi discute fortemente con un nuovo corteggiatore.

Le anticipazioni di “Uomini e Donne”

La registrazione dell’8 settembre inizia con Tina Cipollari che si scontra con Pinuccia, una delle dame del trono over di “Uomini e Donne”, per poi passare ad altri personaggi. Infatti si parla dell’attuale situazione sentimentale di Ida Platano che, secondo le anticipazioni, sarebbe uscita con un nuovo cavaliere, e oltre a lui ne tiene anche un altro.

“Poi tocca a Riccardo Guarnieri” si legge nelle anticipazioni, ove il cavaliere si scontra già nelle prissime registrazioni di “U&D”: “Nella scorsa registrazione c’è stato uno scontro tra lui, Ida e Gemma e perciò ne è seguita una discussione. Tra Riccardo e questo nuovo corteggiatore si sfiora la rissa, ma immediatamente Maria De Filippi fa stringere la mano ai due“.

La conduttrice quindi prova a prendere le redini in mano: “Momento Ida e Riccardo: Maria dice che se Guarnieri ha detto che lei è ancora innamorata di lui, qualcosa di vero deve esserci. Fa elencare ad Ida i pregi di Riccardo e lui si commuove. Infine Roberta Di Padua ha deciso di accettare la proposta di Alessandro e stasera usciranno a cena”.

Da quello che si può capire dalle anticipazioni, gli autori di “Uomini e Donne” vogliono continuare con le stesse dinamiche della scorsa edizione, con Riccardo, Ida e Gemma al centro dell’attenzione.