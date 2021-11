Ciprian o Alessandro? Chi sarà la scelta della bella tronista Andrea Nicole, dato che, con entrambi, ha vissuto momenti molto complici? La dolcissima Andrea Nicole Conte, come noto, è la tronista di questa nuova stagione di Uomini e Donne.

Parliamo della prima tronista transgender della storia del programma condotto da Maria De Filippi. La diretta interessata, 29enne milanese, in un’esterna con il bel corteggiatore Ciprian, ha raccontato, in lacrime, il suo passato.

Le toccanti parole di Andrea Nicole

Andrea Nicole, sin dal suo ingresso nel programma, è sempre stata amata dai telespettatori per la sua semplicità, la sua dolcezza e la sua schiettezza, facendo breccia nei cuori di moltissimi followers. La tronista ha rivelato più volte: “Sono stata il più grande dolore dei miei genitori ma ora sono felici come sono felice io. Io sono stata la delusione più grande dei miei genitori, è vero. Non lo sono più ma lo sono stata”, aggiungendo che il suo malessere in esterna rifletteva il malessere che provava all’epoca. L’averlo detto a Ciprian, ha aggiunto, non toglie niente ad Alessandro, a cui ha rivelato altre cose sul suo passato.

La confessione si è fatta pian piano più intima. La tronista ha aggiunto: “Non mi vergono a dire che in alcuni momenti ho pensato che non sarei arrivata alla fine. Non me ne vergogno, l’ho sentito sulla mia pelle. Mi è capitato di pensare che forse non ne vale la pena continuare a combattere”. Ciprian, nel rivedere le immagini dell’esterna, si è alzato e ha abbracciato la tronista, mentre Alessandro le ha voluto dedicarle una canzone, Every Thing I Do di Bryan Adams. Alessandro, poco prima di ballare con lei, ha rivelato: “Vorrei portarla a casa, uscire ora da qui con lei”.

Ma cosa sappiamo di Andrea Nicole? La bella tronista è nata uomo, il 26 gennaio 1992, vive a Milano e lavora come commessa in un negozio di abbigliamento. Avrebbe deciso di cambiare sesso a 15 anni ma a 18 ha iniziato il suo percorso di transizione, completato 8 anni fa. Da 8 anni, anche per la legge italiana è una donna e sul suo documento c’è scritto “sesso femminile”.