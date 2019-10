Uomini e Donne, l’addio di Sara Tozzi non è stata sostituita: smentito il nome di Klaudia Poznanska

Nei giorni scorsi ha fatto discutere molto l’addio di Sara Tozzi come tronista di “Uomini e Donne“. Come svelato dalla stessa Maria De Filippi avrebbe preso questa decisione poiché, durante le esterne con i suoi corteggiatori, pensava ancora al suo ex fidanzato. In molti non credono alle sue parole, poiché durante la sua breve esperienza si è avvicinata molto a Javier.

I telespettatori ora attendono la decisione della redazione di “Uomini e Donne“. In molti infatti vorrebbero un’altra persona al posto di Sara Tozzi, ed in queste settimane si è fatto il nome di Klaudia Poznanska. Nei primi mesi del 2019 la ragazza ha corteggiato Andrea Zelletta, non venendo però scelta dal suo tronista.

Le ultime novità sul trono classico

Nelle ultime ore il pettegolezzo su una possibile partecipazione di Klaudia Poznanska a “Uomini e Donne” si è fatta sempre più insistente. Sono arrivate le smentite, come riporta il sito “Novella 2000” di Amedeo Venza: “Aggiornamento! Non è Klaudia la nuova tronista”. Tanti fan speravano in Federica Spano, ex corteggiatrice del dating, ma neanche lei parteciperà in questa edizione di U&D.

Il sito de “Il Vicolo delle News” chiarisce gli ultimi dubbi riguardanti il posto vacante lasciato da Sara Tozzi. Nelle ultime anticipazioni del trono classico del 2 ottobre non è stata presentata nessuna nuova ragazza, e quindi con tutta probabilità si resterà con Giulio Raselli, Alessandro Zarino e Giulia Quattrociocche.

Per il momento non si conoscono le motivazioni dietro a questa scelta. Molto probabilmente la redazione, dopo il duro colpo ricevuto dall’addio di Sara Tozzi, vuole scegliere un nome adatto alla trasmissione e soprattutto affidabile. Tra qualche giorno comunque dovrebbero esserci delle nuove registrazioni basate sul trono classico, e sicuramente possono uscire delle informazioni in più sulla nuova tronista.