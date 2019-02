Uomini e Donne – La Scelta: rivelati nuovi particolari, compresi i ruoli di Tina Cipollari e Gemma Galgani

Manca davvero poco alla messa in onda della prima puntata speciale di “Uomini e Donne” con protagonista Teresa Langella e i suoi corteggiatori, Andrea Dal Corso e Antonio Moriconi, che andrà in onda venerdì 15 febbraio su canale 5. Tra i fans della trasmissione cresce sempre di più la curiosità di vedere questo nuovo format ambientato prima in una villa dove i tronisti passeranno alcuni giorni con i due loro corteggiatori, per poi arrivare al fiabesco Castello dove avrà luogo la tanto attesa scelta.

Maria De Filippi, la sapiente conduttrice di questo format che da oltre 20 anni appassiona milioni di italiani, ha rivelato alcuni particolari su come si svolgerà il tutto e i ruoli di ognuno all’interno della trasmissione. E’ ormai noto da giorni che prenderanno parte a questa nuova sfida televisiva Valeria Marini, Tina Cipollari, Gemma Galgani, Giulia De Lellis e la stilista Anahi Ricca.

Ecco come si svolgerà il serale di “Uomini e Donne”

Vediamo nel dettaglio i diversi ruoli di questa squadra tutta in rosa: iniziamo da Valeria Marini, a lei sarà affidato il compito di organizzare la festa di fidanzamento della coppia che si andrà a formare dopo la scelta, una sorta di wedding planner. La stilista Anahi, sempre pronta a dispensare consigli su abiti e outfit, dovrà rendere perfetti i protagonisti di questa importante serata.

Giulia De Lellis, già protagonista lei stessa di una scelta a “Uomini e Donne” durante il trono di Andrea Damante, ora ritorna con una nuova veste: quella di Influencer che dispenserà consigli sulle nuove tendenze di moda e non solo, dall’alto dei suoi 3 milioni e passa di follower su Instagram.

Veniamo ora ai ruoli che più incuriosiscono il popolo del web e cioè quello di Tina Cipollari e Gemma Galgani. La bionda opinionista, grazie alla sua schiettezza e ai modi diretti, avrà il compito – spesso anche ingrato – di parlare con il tronista o la tronista di turno per ragionare sui corteggiatori e le loro eventuali risposte nel caso fossero la scelta: insomma, cercherà di intercettare possibili “no”.

Gemma Galgani, invece, dopo l’esperienza di Temptation Island durante la quale aveva raggiunto la sua amica Ida Platano sconvolta per i comportamenti dell’allora suo fidanzato Riccardo Guarnieri, sarà chiamata come consigliera e confidente dei tronisti, e molto probabilmente, dovrà anche cercare di consolare in qualche modo chi non verrà scelto.

L’ultima curiosità sul programma è che questo format non avrà alcuna conduttrice ma sarà basato su un sapiente lavoro di montaggio come succede nelle esterne dei vari tronisti. Vedremo se Maria De Filippi anche questa volta farà centro!