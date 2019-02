Uomini e Donne – La Scelta, le prime parole di Lorenzo a Claudia da fidanzato: "Il mio cuore urlava il tuo nome"

Puntata da cardiopalma quella del 22 febbraio dello speciale del dating show di Canale 5 “Uomini e Donne – La Scelta“, dove i telespettatori hanno assistito alle indecisioni di Lorenzo Riccardi, sempre più diviso tra Giulia Cavaglia – su cui aveva manifestato sin da subito in studio un grande interesse ed affinità – e Claudia Dionigi.

Arrivati al castello tra Giulia e Lorenzo si è creata subito una certa intesa e complicità, cose che si sono immediatamente interrotte nel momento in cui Lorenzo ha rivelato a Giulia la sua decisione e le sue motivazioni – cedendo anche alla commozione e alle lacrime, reazioni che attestano tutte la sofferenza con cui il giovane 22enne è arrivato alla sua scelta -, che hanno visto come prescelta la più matura Claudia Dionigi.

Le prime dichiarazioni di Claudia e Lorenzo

Sono tante le cose che hanno da dirsi i due neo fidanzati dopo i festeggiamenti, cose ancora non dette, forse celate per pudore o forse per mancanza di tempo e di intimità, che vengono fuori quasi come per mettere dei punti in chiaro sin da subito, come quelle di Lorenzo che dice: “Sono circa due anni e mezzo che non sono fidanzato, dunque non è che mi ricordi tanto come si fa il fidanzato“.

La grande preoccupazione di Lorenzo è quindi quella di poter deludere la sua nuova partner, ma lei sembra non dare peso a queste parole piuttosto replica raccontando di essere molto felice, ma nello stesso tempo di essere entrata nella villa con molte perplessità, pensieri, sensazioni che le hanno fatto venire molta ansia, la stessa vissuta da Lorenzo quando attendeva l’arrivo – avvenuto appositamente in ritardo – di Claudia.

Riccardi tiene a precisare che la sua scelta è stata una questione di cuore e non di testa come solitamente vive ed affronta le altre questioni della vita, dicendo a Claudia: “il mio cuore urlava il tuo nome a squarciagola”. Lorenzo quindi incomincia ad elencare le cose che ama di Claudia, ovvero quel suo non dargliela mai vinta, certi modi di fare, ma anche quando si arrabbia o ha la battuta sempre pronta.

Ma quali sono le promesse che Riccardo fa alla sua neocompagna? “Ti prometto di portarti sempre rispetto, fidati di me e spero che questa storia duri un sacco di tempo“. Promesse che vengono divise anche da Claudia.