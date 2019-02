Uomini e Donne La Scelta, l’attacco di GIulia Cavaglia a Lorenzo Riccardi: "Il tuo cuore non urlava Claudia ma business"

E’ stata una puntata davvero molto bella ed emozionante quella di venerdì 22 febbraio dello speciale “Uomini e Donne – La Scelta“, che ha visto Lorenzo Riccardi pendere per Claudia Dionigi, deludendo quindi le aspettative di Giulia Cavaglia, che non ha aspettato certo molto per replicare in modo piccato e lanciare una frecciatina al vetriolo contro il tronista.

Uno dei momenti più intensi della seconda puntata del dating show è stato sicuramente il momento del chiarimento tra Lorenzo e Giulia – quello in cui il tronista annunciava alla ragazza di non essere lei la sua scelta, motivandole la sua decisione -, attimi intensi, da cardiopalma per Giulia ma anche per tutti i presenti che la supportavano, così come per i tanti fan della ragazza.

L’attacco di Giulia dopo la scelta di Lorenzo

Lorenzo ha spiegato a Giulia di aver vissuto con lei dei momenti indimenticabili, ma che non sono bastati a fargli cambiare idea su quello che già sentiva di provare per Claudia. Due giorni di piena felicità in villa, che però sono degenerati quando Claudia ha avuto un brutto litigio con Lorenzo, da qui la decisione della giovane di interrompere il collegamento, quindi la possibilità per GIulia di sapere osa stava succedendo.

Le lacrime di Lorenzo e la sua sofferenza sembrano quasi irritare Giulia, che replica piccatamente ribadendo il fatto che il giovane tronista non ha avuto coraggio nella sua selta, non discostandosi più di tanto dal passato e preferendo una situazione più comoda con Claudia. Sebbene la Cavaglia sul momento abbia dimostrato di aver incassato bene il colpo, ma in separata sede la giovane dice: “Ho scoperto che persona è Lorenzo,Ho impiegato un po’ di più a capirlo ma va bene così“.

La giovane prosegue il suo sfogo dicendo: “Consiglio a tutte le ragazze che nella vita non sono riuscite ad avere il ragazzo che volevano di essere felici, probabilmente non lo meritavano” – quindi l’affondo finale – “Mi hanno insegnato che quando non si hanno belle parole da spendere è meglio non spenderle. Secondo me il suo cuore non urla Claudia, urla business. E con questo la chiudo“.