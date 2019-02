Uomini e Donne la scelta, Ivan sceglie Sonia Pattarino. La risposta di lei sorprende tutti

Ivan Gonzales ha concluso il suo percorso al trono classico di Uomini e Donne e, lunedì 25 febbraio 2019 ha registrato il weekend in villa con le sue due corteggiatrici Sonia Pattarino e Natalia Paragoni. Il tronista spagnolo, dopo molte titubanze, ha finalmente scelto la ragazza che sarà al suo fianco e lo vedremo su Canale 5 venerdì 1 marzo 2019.

Stando però alle indiscrezioni fatte trapelare da IlVicolodelleNews.it, Ivan ha ribaltato la situzione e contrariamente alle aspettative ha scelto Sonia. Dunque sembra proprio che la corteggiatrice di origni sarde abbia avuto la meglio su Natalia che, fino a qualche giorno fa, aveva ottenuto un numero maggiore di attenzioni da parte del tronista spagnolo.

Sonia ha risposto di sì ad Ivan accettando di uscire dal castello insieme a lui pronta a vivere la sua storia d’amore lontana dalle telecamere ma soprattutto dimostrando di essere realmente presa e coinvolta. Natalia invece aveva suscitato dubbi non solo nei telespettatori e negli utenti del web ma anche in Gianni Sperti e Tina Cipollari che non avevano gradito il suo avvicinamento al nuovo tronista Andrea Zennella.

Natalia infatti si è presentata in villa nonostante avesse comunque spiegato allo stesso Ivan che il suo sarebbe sicuramente stato un no e pronta a ritornare comunque nel parterre del trono classico per continuare la sua conoscenza con il nuovo tronista. Conclusa dunque l’avventura con il tronista spagnolo, Natalia sarà libera di iniziare una nuova fase ma questa volta accanto ad Andrea che, sembra essere molto preso dalla Paragoni.

In molti credono che Natalia abbia deciso di arrivare fino in fondo con Ivan per permettergli di scegliere tra due corteggiatrici. Se la stessa avesse deciso di abbandonarlo per dedicarsi totalmente ad Andrea Zelletta, il tronista spagnolo sarebbe stato costretto ad lasciare il parterre di Uomini e Donne o scegliere per forza Sonia per mancanza di corteggiatrici.