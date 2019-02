Uomini e Donne La Scelta, Gemma Galgani consola Claudia Dionigi e Giulia Cavaglia

Emozionante secondo appuntamento con lo speciale del dating show di Canale 5 “Uomini e Donne La Scelta” dove per Lorenzo Riccardi è arrivato il momento di fare chiarezza e comunicare la sua scelta tra Giulia e Claudia, una decisione non facile considerata l’attrazione manifestata dal milanese per la torinese Cavaglia, messa però in discussione dal feeling con la Dionigi.

Il timore più grande di Lorenzo è sicuramente quello di chiudere la serata con un clamoroso no, un atteggiamento sicuramente molto diverso rispetto a quello assunto sin dall’inizio del programma, tanto da autodefinirsi come “il cobra“. Il torinese sembra davvero diviso tra le due ragazze, che ricevono una visita inaspettata, cioè quella della protagonista del Trono Over Gemma Galgani.

Gemma fa visita a Giulia e Claudia

La dama torinese sembra arrivare proprio nel momento giusto perché il comportamento ondivago e ambivalente di Lorenzo crea non poche incertezze e frustrazioni in entrambe le ragazze, tanto che Claudia confida a Gemma: “Umore altalenante, da che sono arrabbiata a che sono felice” – per poi aggiungere – “quando guardi le cose che lui fai con l’altra cerchi di mandare giù il rospo e poi dici ma perché lui fa così“.

Gemma scherzosamente dice che ha qualcosa in comune con Claudia, poi però le chiede cosa trovi di piacevole in Lorenzo, domanda a cui Claudia risponde: “Nessuno mi ha mai fatto ridere così nella mia vita“. Ma come saranno andate le cose con Giulia? A differenza di Claudia, Giulia sembra molto più tranquilla e serena, forse anche in considerazione del feeling che ha raggiunto sin da subito con Lorenzo, che cresce sempre più.

Giulia quindi in quel momento si sente sicura del sentimento di Lorenzo per lei, ma le cose si manterranno così anche nelle ore successive? Intanto Giulia si apre a Gemma e confida che il suo dubbio è che Lorenzo possa volere un rapporto più tranquillo e più maturo, cosa che potrebbe avere con Claudia visto che la ragazza è più grande di lui. Gemma sottolinea il fatto che Giulia sembra molto sicura, infatti la ragazza replica che si sente effettivamente tale in considerazione di tutto l’impegno che ha messo in questa storia.