Uomini e Donne, la scelta di Giulio Raselli sarà in diretta: rivelata la data di messa in onda

Giulio Raselli è arrivato alla fine del suo percorso a “Uomini e Donne“, per questo presto vedremo quale delle sue corteggiatrici sarà riuscita a fare breccia nel suo cuore. Sia Giovanna Abate che Giulia D’Urso spingevano il tronista ad effettuare una scelta, ma fino a questo momento il ragazzo non si sentiva pronto per farla, cosa che ha fatto pensare a molti telespettatori che volesse “allungare il brodo“.

Ora l’annuncio è stato fatto e i giochi sono conclusi, la curiosità di sapere a chi Giulio darà la possibilità di creare una storia d’amore cresce sempre di più. Ma al contrario di scelte già avvenute, di questa non si potrà dare alcuna anticipazione in quanto avverrà in diretta.

Così come deciso già per altri tronisti, Maria De Filippi ha voluto lasciare con il fiato sospeso i suoi fan fino al giorno decisivo. Questa decisione potrebbe essere stata presa anche per cercare di sollevare un po’ gli ascolti del trono classico che sta zoppicando un pochino, soprattutto se messo a confronto con gli ascolti, sempre più che soddisfacenti, del trono over.

Uomini e Donne, ecco quando andrà in onda la scelta di Giulio Raselli

La data decisa per la scelta è lunedì 20 gennaio 2020, come riportato nel sito ilvicolodellenews.it. Al momento non si conoscono altri particolari, infatti è calato il silenzio intorno al trono di Raselli. Non sappiamo se il tronista e le sue corteggiatrici abbiano passato un po’ di tempo nella villa, oppure il tronista abbia solo chiesto di schiarirsi le idee non incontrando nessuna delle due ragazze.

Quel che è certo, è che tra meno di una settimana sapremo quale sarà la decisione del ragazzo, dopo un trono turbolento ricco di segnalazioni e abbandoni da parte delle troniste. Come ovvio, sul web cominciano a ipotizzare quale corteggiatrice avrà la meglio: al momento sembra che Giovanna Abate sia la favorita, ma sappiamo bene che il colpo di scena è sempre dietro l’angolo.