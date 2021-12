Uomini e Donne: la scelta di Andrea Nicole fra le polemiche

Amdrea Nicole è una delle troniste di questa stagione di Uomini e Donne. In questi mesi i corteggiatori che si sono fatti notare e sono arrivati fino all’ultimo a contendersi la ragazza sono Alessandro e Ciprian. Proprio nella puntata andata in onda oggi abbiamo visto una bellissima esterna organizzata da Alessandro. Il ragazzo ha fatto una sorpresa a Nicole facendole vedere un videomessaggio della madre e poi facendole incontrare. Nicole, tra gli applausi del pubblico, ha commentato tutto questo in maniera positiva dicendo che sentiva che lui si era preso cura di lei.

Veniamo però alle anticipazioni diffuse dal VicolodelleNews. Secondo questa fonte, Nicole avrebbe scelto Ciprian Aftim. La controversia non è questa, in quanto. chi segue il programma avrà notato il forte interesse che Nicole aveva per il corteggiatore.

La cosa strana e poco usuale per il porgramma che infatti, non è piaciuta ne alla padrona di casa ne agli opinionisti è proprio che l’abbia fatto senza informare la redazione. A quanto pare i due si presentano in studio insieme raccontando che il corteggiatore, il giorno prima si era presentato a casa sua. I due avrebbero passato la notte insieme senza informare la redazione.

Gli opinionisti, Gianni Sperti e Tina Cipollari li hanno subito attaccati. Gianni ha detto che credeva molto in Nicole e nel suo percorso e che c’è rimasto molto male. Ha anche chiesto a Roberta, compagna di trono di Nicole, se fosse al corrente di questo avvenimento perchè Nicole, piangendo, si è rivolta verso la collega ed ha detto ‘lo sapevo’. Gianni le ha anche detto che non si meritava il trono.

Ciprian ha spiegato che, quando ha portato a casa di Nicole, l’albero di Natal, si è abbassato la benda ed ha letto il nome di un bar. Andando poi a cercare in internet, l’ha trovato ed è risalito all ‘indirizzo di Nicole. Gli opinionisti hanno anche affermato che secondo loro i due ragazzi si sarebbero visto già prima di questo evento.

La padrona di casa, Maria De Filippi, si è rivolta a Nicole dicendole che c’è rimasta molto male e che poteva dire senza problema alla redazione che avrebbe fatto entrare il ragazzo in casa invece di nascondere tutto. Il povero Alessandro invece, scopre tutto in studio e ci rimane malissimo, attaccando la nuova coppia e dicendo che sono disonesti.

Non è la prima volta che i tronisti ed i corteggiatori mentono alla redazione ma questa volta è stata una scelta di sicuro poco onesta.